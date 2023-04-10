Активісти зламали одного з головних хакерів РФ та креативно йому помстились, — InformNapalm

Представники альянсу "Кібер Спротив" зламали електронну пошту Сергія Моргачева — куратора хакерської групи APT 18, звинуваченої у кіберзлочинах по всьому світу. Активісти також замовили йому "подарунки для дорослих" та опублікували знайдені дані.

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Українські хактивісти команди "Кібер спротив" зламали поштову скриньку підполковника Сергія Моргачева. Він курував офіцерів Головного розвідувального управління, членів відомої хакерської групи APT 18. Про це відомо з матеріалу міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

APT 28 — хакерська група, що підпорядковується російській розвідці. Вона відповідальна за кібератаки, спрямовані на урядові та неурядові об’єкти у США, Німеччині, Італії, Латвії, Естонії, Чехії, Польщі, Норвегії, Нідерландах, Україні тощо. Ім’я Моргачева фігурувало в обвинуваченні американського Мін’юсту у зламі серверів Демократичної партії та спробі втручання у вибори. Розслідувачі передають, що на пошті офіцера знайшли лист від Apple про запит Федерального бюро розслідувань США до його даних.

Фото: InformNapalm Фото: InformNapalm

За даними InformNapalm, Моргачев народився у Києві, однак навчався у московській Академії ФСБ та є громадянином РФ. У своєму резюме чоловік вказав, що понад 10 років служить у військовій частині Міноборони РФ, де відповідає за підбір та контроль особового складу відділу, а також організацію роботи — розподіл задач, створення плану та звітів.

"Тобто резюме опосередковано підтверджує, що Моргачев керував групою військових хакерів у складі ГРУ", — зазначають розслідувачі.

Згідно з інформацією на сайті державних послуг РФ, підполковник проживає в Московській області та володіє автівкою Toyota RAV4. Моргачев одружений та має двох неповнолітніх дітей.

Сергій Моргачев з дружиною Катериною Фото: InformNapalm

Хактивісти отримали доступ до анонімних облікових записів у соцмережах офіцера та оприлюднили там копії його документів. Також хакери замовили на адресу Моргачева за кошти з його банківської карти сувеніри з логотипом ФБР та велику партію іграшок для дорослих. Одне з нещодавніх замовлень, передають в InformNapalm, вже в дорозі.

Фото: InformNapalm Фото: InformNapalm

Нагадаємо, 3 квітня InformNapalm розповіли про злам акаунта російського волонтера Михайла Лучина. Завдяки хакерам блогер замість дронів "замовив" для ЗС РФ секс-іграшки. Також активісти оприлюднили номер Лучина.

Пізніше Лучин підтвердив злам та повідомив, що повернув усі гроші окрім 17 тисяч рублів.