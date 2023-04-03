"Укри зламали мою пошту": волонтер із РФ підтвердив, що замовив секс-іграшки замість дронів

Z-волонтер Михайло Лучин підтвердив, що зібрав 25 тисяч доларів на дрони для російських окупантів, замовив їх на китайському маркетплейсі, але після "допомоги" хакерів отримав партію фалоімітаторів і страпонів на цю ж суму.

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Для російських загарбників замість партії дронів з AliExpress прийшла посилка секс-іграшок вартістю понад 25 тисяч доларів. Про це сьогодні, 3 квітня, повідомив російський пропагандист Михайло Лучин, який і замовляв "допомогу".

Z-волонтер Михайло Лучин підтвердив, що зібрав 25 тисяч доларів на дрони для солдатів ЗС РФ, але українські хакери зламали його аккаунт і замість дронів замовили фалоімітатори та страпони на цю суму. Щоправда, з його слів, товари йому вдалося повернути.

"Укри зламали мою пошту, алік і ще щось, навіть у моєму магазині 3д моделей поставили свої дані для платежів. Все повернув, крім 17 тис рублів, які вони витратили на покупку інтимів товарів і бандерівських прапорів. Забрати це все нікому, тому піде назад і гроші повернуться", — написав горе-волонтер.

волонтер із РФ підтвердив, що замовив секс-іграшки замість дронів

За словами українських хакерів, скасувати замовлення Лучин уже не зможе, тому що товари були замовлені ще 24-25 березня і деякі вже навіть доставлені.

15 березня активісти "Кіберопору" вже ламали електронну пошту російського "добровольця" та оператора БПЛА Михайла Лучина. Вони показали відео застосування хімічної зброї проти ЗСУ.

22 березня хакери зламали кілька російських радіостанцій у Криму та пустили в ефір попередження про можливі атаки.

Нагадаємо, 2 квітня, у Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе "Street food bar". Внаслідок інциденту загинув російський воєнкор та пропагандист Владлен Татарський.