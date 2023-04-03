"Укры взломали мою почту": волонтер из РФ подтвердил, что заказал секс-игрушки вместо дронов

Z-волонтер Михаил Лучин подтвердил, что собрал 25 тысяч долларов на дроны для российских оккупантов, заказал их на китайском маркетплейсе, но, после "помощи" хакеров получил партию фаллоимитаторов и страпонов на эту же сумму.

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Для российских захватчиков вместо партии дронов с AliExpress пришла посылка секс-игрушек стоимостью более 25 тысяч долларов. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщил российский пропагандист Михаил Лучин, который и заказывал "помощь".

Z-волонтер Михаил Лучин подтвердил, что собрал 25 тысяч долларов на дроны для солдат ВС РФ, но украинские хакеры взломали его аккаунт и вместо дронов заказали фаллоимитаторы и страпоны на эту же сумму. Правда, по его словам, товары ему удалось вернуть.

"Укры взломали мою почту, алик и еще что-то, даже в моем магазине 3д моделей поставили свои данные для платежей. Все вернул, кроме 17 тыс рублей, которые они потратили на покупку интим товаров и флагов бандеровских. Забрать это все некому, по этому уйдет обратно и деньги вернутся", — написал горе-волонтер.

волонтер из РФ подтвердил, что заказал секс-игрушки вместо дронов

По словам украинских хакеров, отменить заказ Лучин уже не сможет, потому что товары были заказаны еще 24-25 марта и некоторые уже даже доставлены.

15 марта активисты "Кіберопору" уже ломали электронную почту российского "добровольца" и оператора БПЛА Михаила Лучина. Они показали видео применения химического оружия против ВСУ.

22 марта хакеры взломали несколько российских радиостанций в Крыму и пустили в эфир предупреждения о возможных атаках.

Напомним, 2 апреля, в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе "Street food bar". В результате инцидента погиб российский военкор и пропагандист Владлен Татарский.