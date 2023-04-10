Активисты взломали одного из главных хакеров РФ и креативно отомстили ему, — InformNapalm

Представители альянса "Кібер Спротив" взломали электронную почту Сергея Моргачева — куратора хакерской группы APT 18, обвиненной в кибер-преступлениях по всему миру. Активисты также заказали ему "подарки для взрослых" и опубликовали найденные данные.

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Украинские хактивисты команды "Кібер Спротив" взломали почтовый ящик подполковника Сергея Моргачева. Он курировал офицеров Главного разведывательного управления, членов известной хакерской группы APT 18. Об этом известно из материала международного разведывательного сообщества InformNapalm.

APT 28 – хакерская группа, подчиняющаяся российской разведке. Она ответственна за кибератаки, направленные на правительственные и неправительственные объекты в США, Германии, Италии, Латвии, Эстонии, Чехии, Польше, Норвегии, Нидерландах, Украине и т.д. Имя Моргачева фигурировало в обвинении американского Минюста во взломе серверов Демократической партии и попытке вмешательства в выборы. Расследователи передают, что на почте офицера нашли письмо от Apple о запросе Федерального бюро расследований США к его данным.

Фото: InformNapalm Фото: InformNapalm

По данным InformNapalm, Моргачев родился в Киеве, но учился в московской Академии ФСБ и является гражданином РФ. В своем резюме мужчина указал, что более 10 лет служит в воинской части Минобороны РФ, где отвечает за подбор и контроль личного состава отдела, а также организацию работы – распределение задач, создание плана и отчетов.

"То есть резюме косвенно подтверждает, что Моргачев руководил группой военных хакеров в составе ГРУ", — отмечают расследователи.

Согласно информации на сайте государственных услуг РФ, подполковник проживает в Московской области и владеет автомобилем Toyota RAV4. Моргачев женат и имеет двоих несовершеннолетних детей.

Сергей Моргачев с женой Екатериной Фото: InformNapalm

Хактивисты получили доступ к анонимным учетным записям в соцсетях офицера и обнародовали там копии его документов. Также хакеры заказали на адрес Моргачева за средства с его банковской карты сувениры с логотипом ФБР и крупную партию игрушек для взрослых. Один из недавних заказов, передают в InformNapalm, уже в пути.

Фото: InformNapalm Фото: InformNapalm

Напомним, 3 апреля InformNapalm рассказали о взломе аккаунта российского волонтера Михаила Лучина. Благодаря хакерам блогер вместо дронов "заказал" для ВС РФ секс-игрушки. Также активисты обнародовали номер Лучина.

Позже Лучин подтвердил взлом и сообщил, что вернул все деньги, кроме 17 тысяч рублей.