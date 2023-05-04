Россия перехватывает связь комплексами РЭБ: на помощь ВСУ пришла старая технология

Российские войска могут прослушивать мобильные телефоны и рации, поэтому защитники Украины стараются передавать важные сообщения только по кабелям.

Украинские военные используют старые технологии, чтобы защититься от российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭб). Воины из 28-й бригады Вооруженных сил Украины раскрыли подробности корреспонденту издания BBC.

Пусть ВС РФ не могут добиться значительных успехов на войне в Украине, но у них есть одни из лучших в мире систем РЭб, которые очень мешают ВСУ. К примеру, радары комплекса "Зоопарк" обнаруживают артиллеристов, "Житель" подавляют радиочастоты, а "Борисоглебск-2" отключает спутниковую связь, в том числе GPS.

Как рассказал военнослужащий по имени Влад, россияне могут засекать мобильные телефоны и рации, чтобы затем перехватывать связь. Чтобы этого избежать, 28-я бригада пользуется старыми полевыми телефонами с колесом вместо кнопок. Сигналы передаются между подразделениями в окопах по кабелям, поэтому их невозможно перехватить средствами РЭБ и подслушать переговоры.

"Эта технология очень старая, но работает очень хорошо", — подчеркнул Влад.

Военные ВСУ пользуются проводным полевым телефоном Фото: BBC

На другом участке фронта в восточной части Украины Алексей и его подразделение разведки беспилотников 59-й бригады используют прикрытие разбомбленного здания, чтобы запустить небольшой гражданский коптер, провести разведку и найти позиции ВС РФ. По словам Алексея, россияне используют такие же модели дронов, и у них намного больше летательных аппаратов, хотя оккупанты при этом меньше их берегут.

Военный добавил, что армия России активно использует комплексы РЭБ для создания помех, чтобы выводить из строя беспилотники ВСУ. Одна украинская бригада может за сутки потерять 3-4 дрона, хотя в умелых руках квадрокоптер, такой как DJI Mavic, может прослужить несколько недель. Операторы пытаются скрыть свое местоположение, используя шифрование и ложную геолокацию БПЛА, но такая маскировка срабатывает не всегда.

В то же время, признался Богдан из 10-й бригады ВСУ, возможности украинцев для борьбы с дронами намного хуже. У них тоже есть средства РЭБ, но на многих участках сбивать беспилотники приходится из стрелкового оружия, что неэффективно из-за большой высоты полета. Несмотря на это, России пока не удалось захватить контроль над небом.

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