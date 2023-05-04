Представлен дрон-доставщик A2Z Pelican: как далеко и сколько груза он может нести (видео)

Беспилотник доступен в нескольких модификациях и может быть оптимизирован для доставки грузов с высоты с помощью лебедки.

Компания A2Z Drone Delivery, специализирующаяся на коммерческих решениях для доставки с помощью дронов, представила свой новый флагманский БПЛА RDSX Pelican, сообщает DroneDJ. Это новый дрон имеет гибридную VTOL (систему вертикального взлета и посадки) конструкцию без управляющих поверхностей, которая сочетает в себе надежность и устойчивость полета мультикоптера с большой дальностью полета самолета.

Благодаря отсутствию элеронов, руля высоты и направления, дизайн Pelican имеет простой, но прочный корпус, который значительно увеличивает время между прохождением технического обслуживания. Операционные расходы на доставку составляют 13 центов за килограмм на километр. Цена самого дрона начинается с $29 тысяч.

Основные характеристики A2Z Pelican Фото: a2zdronedelivery

A2Z Pelican разработан в соответствии с ограничением взлетного веса для соблюдения требований FAA Part 107 и может перевозить грузы весом до 5 килограмм на расстояние до 40 километров туда и обратно. Дрон доступен в нескольких модификациях и может быть оптимизирован для полетов на большие расстояния или для доставки грузов с высоты с помощью лебедки A2Z Drone Delivery.

Эта интеграция важна, потому что она помогает снизить опасения людей по поводу низко летящих дронов и уменьшить шум от вращающихся пропеллеров. Кроме того, лебедочный механизм поможет безопасно опускать доставленный груз.

Помимо логистических задач A2Z Pelican послужит и другим задачам, таким как аэрофотосъемка, инспекция дронами, лесное хозяйство, поисково-спасательные операции, сбор проб воды, доставка на море и прочее.

Как A2Z Pelican доставляет грузы.

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