Этот дрон заменит пилотов грузовых самолетов: что известно о грузовом БПЛА Kona (видео)

Грузовой беспилотник сможет садиться на грунтовые полосы менее 800 метров длиной.

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Компания Natilus, занимающаяся разработкой беспилотных грузовых дронов, успешно провела несколько полетов уменьшенной модели своего регионального самолета Kona, сообщает UST. Эти испытания стали важным этапом как для самой компании, так и для всей отрасли беспилотной грузовой авиации, подтвердив результаты аэродинамических испытаний в аэротрубе, проводившихся в течение трех лет.

В этих испытаниях проверялась производительность уникального дизайна самолета со смешанным крылом-фюзеляжем (BWB). Уменьшенная модель самолета Kona взлетела с частной взлетно-посадочной полосы в Южной Калифорнии и развила скорость 112 км/ч. Одной из основных проблем с дизайном BWB была стабильность – и полетные испытания показали, что конфигурация Natilus может летать без помощи сложной системы автопилота.

Kona поможет решить проблему дефицита пилотов для грузовых судов. Фото: Соцсети

Дистанционно управляемый самолет Kona будет способен перевозить более четырех тонн груза и откроет новые рынки по всему миру. Разработчики говорят, что их БПЛА является прорывом в логистической отрасли, предоставляя эффективное и экономичное решение для перевозки товаров между странами.

Кроме этого, грузовой дрон поможет решить проблему дефицита пилотов для грузовых судов, которая сейчас наблюдается во всем мире, говорят в компании Natilus. Использование Kona позволит операторам авиагрузов увеличить свои возможности без ущерба для безопасности или эффективности.

Natilus уже в 2024 году планирует стать крупнейшим коммерческим оператором по грузовым перевозкам с помощью беспилотников, а их модель Kona поможет открыть новые рынки для авиагрузов, так как самолет может садиться и взлетать с грунтовых полос длиной всего 800 метров.

Презентация возможностей беспилотного самолета Kona.

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