В дрон Sirtap инвестируют 500 млн евро: почему настолько важен этот беспилотник

Беспилотник Sirtap — это совместный проект испанского подразделения Airbus и колумбийской компании CIAC, который начал работу в 2017 году.

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Испания вложит 500 млн евро в разработку и производство БПЛА Sirtap, который будет способен выполнять различные задачи в области безопасности и обороны, сообщает Infodefensa. Sirtap — это сокращение от Sistema de Inteligencia, Reconocimiento y Ataque de Precisión, что означает "система разведки, наблюдения и точной атаки".

Sirtap — это дрон с фиксированным крылом, высокой производительностью и большой автономностью, который может летать на расстояние до 250 км и на высоте до 6000 м. Он также может обмениваться данными с другими платформами через спутниковую связь.

Беспилотник планируется использовать для разведки, рекогносцировки и наблюдения (ISR). Ядро Sirtap будет состоять из оптико-электронной и инфракрасной камеры, а также радара для обнаружения целей. Максимальная полезная нагрузка БПЛА составит 150 кг. Дрон сможет работать в экстремальных условиях, от -40⁰C до +50⁰C, благодаря системе защиты от обледенения и высокой амплитуде температур.

Для начала беспилотник планируется использовать для разведки, рекогносцировки и наблюдения (ISR). Фото: Airbus

И хотя первая версия Sirtap будет предназначена для задач наблюдения, но в Airbus обещают, что в будущем дрон можно будет укомплектовать оружием, чтобы он имел возможность выполнять ударные миссии.

Sirtap разрабатывается с учетом требований испанского военно-воздушного флота и других потенциальных клиентов из Европы и Латинской Америки. Этот БПЛА является частью стратегии Airbus по развитию дронов для разных рынков и сегментов.

Ранее Фокус писал, что Индия начала разработку огромного вооруженного подводного беспилотника (XLUUV), который будет способен выполнять различные военные задачи.