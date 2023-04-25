У дрон Sirtap інвестують 500 млн євро: чому настільки важливий цей безпілотник

Безпілотник Sirtap – це спільний проєкт іспанського підрозділу Airbus та колумбійської компанії CIAC, який розпочав роботу у 2017 році.

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Іспанія вкладе 500 млн євро у розробку та виробництво БПЛА Sirtap, який буде здатний виконувати різні завдання у галузі безпеки та оборони, повідомляє Infodefensa. Sirtap — це скорочення від Sistema de Inteligencia, Reconocimiento y Ataque de Precisión, що означає "система розвідки, спостереження та точної атаки".

Sirtap – це дрон з фіксованим крилом, високою продуктивністю та великою автономністю, який може літати на відстань до 250 км та на висоті до 6000 м. Він також може обмінюватися даними з іншими платформами через супутниковий зв'язок.

Безпілотник планується використовувати для розвідки та спостереження (ISR). Ядро Sirtap складатиметься з оптико-електронної та інфрачервоної камери, а також радара для виявлення цілей. Максимальне корисне навантаження БПЛА становитиме 150 кг. Дрон зможе працювати в екстремальних умовах, від -40⁰C до +50⁰C, завдяки системі захисту від зледеніння та високій амплітуді температур.

Для початку безпілотник планується використовувати для розвідки та спостереження (ISR). Фото: Airbus

І хоча перша версія Sirtap буде призначена для завдань спостереження, але в Airbus обіцяють, що в майбутньому дрон можна буде укомплектувати зброєю, щоб він мав можливість виконувати ударні місії.

Sirtap розробляється з урахуванням вимог іспанського військово-повітряного флоту та інших потенційних клієнтів із Європи та Латинської Америки. Цей БПЛА є частиною стратегії Airbus щодо розвитку дронів для різних ринків та сегментів.

Раніше Фокус писав, що Індія розпочала розробку величезного збройного підводного безпілотника (XLUUV), який буде здатний виконувати різні військові завдання.