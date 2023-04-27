Цей дрон замінить пілотів вантажних літаків: що відомо про вантажний БПЛА Kona (відео)

Вантажний безпілотник зможе сідати на ґрунтові смуги менше ніж 800 метрів завдовжки.

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Компанія Natilus, яка займається розробкою безпілотних вантажних дронів, успішно провела кілька польотів зменшеної моделі свого регіонального літака Kona, повідомляє UST. Ці випробування стали важливим етапом як для самої компанії, так і для всієї галузі безпілотної вантажної авіації, підтвердивши результати аеродинамічних випробувань в аеротрубі, що проводилися протягом трьох років.

У цих випробуваннях перевірялася продуктивність унікального дизайну літака зі змішаним крилом-фюзеляжем (BWB). Зменшена модель літака Kona злетіла з приватної злітно-посадкової смуги у Південній Каліфорнії та розвинула швидкість 112 км/год. Однією з основних проблем із дизайном BWB була стабільність – і польотні випробування показали, що конфігурація Natilus може літати без складної системи автопілота.

Kona допоможе вирішити проблему дефіциту пілотів для вантажних суден. Фото: Соцмережі

Дистанційно керований літак Kona буде здатний перевозити понад чотири тонни вантажу і відкриє нові ринки по всьому світу. Розробники кажуть, що їх БПЛА є проривом у логістичній галузі, надаючи ефективне та економічне рішення для перевезення товарів між країнами.

Окрім цього, вантажний дрон допоможе вирішити проблему дефіциту пілотів для вантажних суден, яка зараз спостерігається у всьому світі, кажуть у компанії Natilus. Використання Kona дозволить операторам авіаперевезень збільшити свої можливості без шкоди для безпеки чи ефективності.

Natilus вже у 2024 році планує стати найбільшим комерційним оператором з вантажних перевезень за допомогою безпілотників, а їхня модель Kona допоможе відкрити нові ринки для авіавантажів, оскільки літак може сідати та злітати з ґрунтових смуг довжиною всього 800 метрів.

Презентація можливостей безпілотного літака Kona.

Раніше Фокус повідомляв, що в дрон Sirtap інвестують 500 млн євро: чому настільки важливий цей безпілотник.