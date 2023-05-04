Первый дрон под полным управлением ИИ появился в небе: для чего он нужен (видео)

Первый запуск дрона под управлением ИИ состоялся в Австралии. Беспилотник самостоятельно совершил тестовую миссию и успешно вернулся на базу.

Впервые в мире дрон с искусственным интеллектом взлетел с футуристической станции для беспилотников и самостоятельно облетел здания, вернувшись на базу, сообщает sUAS News. Тестовый полет осуществил американский производитель дронов Skydio.

Этот полет имеет большое значение, потому что проходил в городских условиях, а не на полигоне. Дрон полностью управляется специальной станцией Skydio Dock, которая самостоятельно контролирует беспилотник. Станция на основе ИИ может запускать дрон в радиусе пяти километров и сажать с точностью до 11 сантиметров от выбранного объекта.

Конечно, оператор так же имеет возможность следить за потоком данных с дрона, но это не обязательно и, в принципе, контроль можно осуществлять дистанционно из любой точки мира.

Как говорит один из разработчиков системы Росс Андерсон, вопрос появления дронов под управлением ИИ "был лишь вопросом времени". Компания подчеркивает, что Skydio летает не на автопилоте, а действительно управляется искусственным интеллектом. Именно благодаря ИИ дрон может совершить куда меньше ошибок, чем под управлением человека, говорят специалисты компании.

Инженеры Skydio утверждают, что их дрон имеет практически бесконечное количество сценариев для использования: от слежением за транспортом до применения в горнодобывающей промышленности. "Очень скоро все поймут, что дроны под управлением ИИ – это не инструменты, а наши партнеры", — говорит Росс Андерсон.

Дрон Skydio совершает полет под управлением искусственного интеллекта.

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