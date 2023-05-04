"Небо закрыто": волонтер рассказал, что мешает украинцам собрать мощную армию дронов

Разработчикам отечественных дронов необходимо испытывать летательные аппараты и обучать пилотов, но очень часто им запрещают летать, несмотря на полученные разрешения.

В тыловых областях Украины военные слишком строго ограничивают полеты дронов, что мешает инженерам разрабатывать беспилотники для фронта. Об этом в Facebook написал украинский волонтер и основатель портала InfoCar Павел Кащук.

Беспилотные летательные аппараты представляют угрозу для пилотируемой военной авиации, поэтому для пролета больших самолетов воздушное пространство в отдельных районах закрывают, вынуждая дроны садиться на землю. Кроме того, для запуска БПЛА украинцам необходимо заранее регистрироваться и получать разрешения.

"Так задумано и вроде бы должно было отлично работать. Что в действительности? В реальности, по-моему, какое-то безответственное пренебрежение интересами именно операторов БПЛА. Это когда "закрытие неба" происходит с такими запасами по времени и площади, что выглядит минимум как служебная халатность или пофигизм ответственных лиц", — предположил Павел Кащук.

Он объяснил, что украинским разработчикам разведывательных и ударных дронов необходимо регулярно испытывать свои аппараты, чтобы исправлять недостатки, кроме того, нужно проверять работоспособность уже серийных БПЛА перед передачей на фронт. Беспилотники также запускают в тылу школы, которые обучают военных пилотов.

"Это чисто военная сфера, причем одна из ключевых на сегодня. И эта сфера по факту частично парализована", — написал Павел Кащук.

По словам волонтера, команды получают разрешение на запуск БПЛА в конкретный день и в определенном месте. Очень часто случается так, что они собираются, едут в достаточно отдаленную локацию, доставляют и устанавливают все необходимое оборудование, а потом получают уведомление о "закрытии неба" на неопределенный срок. Порой запрет на полеты действует час, а порой — целый день, и на следующий ситуация повторяется.

"Как это влияет на работу крайне необходимой и важной сферы, можно не объяснять — тупо хаос. Ну и здесь открытый вопрос к ответственным – действительно ли необходимое закрытие пространства радиусом скажем в 100 км в случае взлета или посадки на аэродроме, пролета вертолетов, а не отдельных направлений и маршрутов? Действительно ли это происходит по 5-6 часов?", — поинтересовался Павел Кащук.

Он предложил разделить высоты и не приземлять аппараты, которые не поднимаются выше 50 метров. Кроме того, по мнению волонтера, стоит проработать хотя бы минимальное прогнозирование и планирование полетов, а также взаимодействие между структурами.

В апреле писали, что украинские разработчики испытали новый дрон "Бумеранг" для ВСУ. Полеты были необходимы, чтобы принять беспилотник на вооружение украинской армии.