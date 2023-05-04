Датчики скорости света срочно понадобились военным: как их будут использовать

ВВС США запрашивают разработку сенсоров, которые могли бы помочь в определении характеристик ядерных взрывов.

Военные хотят, чтобы датчики скорости света следующего поколения обнаруживали, идентифицировали и характеризовали ядерные взрывы, а также собирали и передавали данные, касающиеся криминогенной обстановки, пишет militaryaerospace.com.

Центр технических приложений ВВС активно ищет компании, способные разработать новые сенсоры скорости света для сбора и передачи информации о детонации ядерного оружия, наявности гамма-излучения, электромагнитных импульсах, радиочастотном излучении.

Разработчики могут представить военным концепты абсолютно новых устройств, либо же могут доработать сенсоры, которые использовались ранее для коммерческих или государственных целей для. Главное, что датчики должны быть способны собирать данные об изменениях электромагнитного спектра с течением времени, что даст возможность отследить историю ядерных реакций внутри бомбы.

Исследователи, работающие на ВПК, должны будут уменьшить форму, размер, габариты, массу и вес аппаратного обеспечения, а также уменьшить количество носителей программного обеспечения. Для этой цели необходимо будет сделать так, чтобы некоторые элементы сенсора взаимодействовали с другими его элементами буквально на физическом уровне. Материалы и детали для датчиков скорости света должны обладать низкой степенью доступности, число поставщиков должно быть строго ограничено, детали — выполнены на заказ поштучно. Все это должно предотвратить возможность легкого копирования устройств.

Требования к датчикам включают также высокую эксплуатационную готовность; широкие возможности удаленного обслуживания и калибровки; ограничение профилактического обслуживания людьми; прочность, позволяющую выдерживать условия окружающей среды, такие как воздействие высоких и низких температур, солнечной радиации, дождя, ветра, снега, влажности, грибка, соли и пыли.

Датчики планируют развернуть на земле, в воздухе или в космосе.

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