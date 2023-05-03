Санкции не помогли: Китай продолжает активно развивать ИИ, но в США кое-что придумали

Чипы Nvidia, поставляемые в КНР, будут работать хуже. Это должно замедлить китайские нейросети.

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Китайская индустрия искусственного интеллекта скоро получит очередной удар от США. Пекин и так находится под огромным санкционным давлением Вашингтона, и вот теперь США с помощью Nvidia решила поставлять на рынок КНР замедленные чипы Nvidia H800, которые активно используются при разработке искусственного интеллекта, пишет Reuters.

И если с предыдущими ограничениями от США Китаю удавалось справляться, то решение снизить на 30% производительность Nvidia H800 специально для китайского рынка может стать ударом для Tencent, Alibaba и Baidu, которые их активно покупают для развития своих нейросетей.

Дело в том, что без чипов Nvidia сложно поддерживать высокий уровень конкурентоспособности на быстрорастущем рынке искусственного интеллекта, а Китай стремится быть на нем лидером. И в Пентагоне, и в Microsoft говорят, что у КНР есть все шансы для этого. Но больше всего в США обеспокоены военными разработками Китая с помощью ИИ.

Однако некоторые эксперты считают, что даже замедленные чипы Nvidia представляют собой неплохое подспорье для китайских компаний. Например, Tencent Holdings, одна из крупнейших технологических компаний Китая, оценила, что системы с использованием Nvidia H800 сократят время обучения ее нейросети с 11 дней до четырех дней.

Критики этой инициативы утверждают, что Вашингтону пора бы определиться с четкой линий санкций и не пытаться одновременно получать деньги от продажи чипов и замедлять их под видом санкций.

Ранее Фокус писал, что Китай создал артиллерию с ИИ: позволит попасть даже в одиноко стоящего человека.