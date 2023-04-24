Китай сможет обогнать США: как вышло, что КНР лидирует в ИИ-разработках

Президент Microsoft не сомневается, что китайские нейросети очень скоро станут главными соперниками ChatGPT.

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Прибывая с деловым визитом в Токио, президент компании Microsoft Брэд Смит на встрече с журналистами уделил большое внимание теме искусственного интеллекта, сообщает Nikkei Asia. По его словам, сегодня Китай – является самым основным соперником в гонке среди лидеров по разработке инструментов ИИ.

Брэд Смит не сомневается, что Китай догоняет США в области исследований нейросетей, а его продукты очень скоро начнут соперничать с ChatGPT. Смит сказал, что ChatGPT является одним из самых передовых продуктов в области ИИ в мире и что Microsoft инвестирует миллиарды долларов в его развитие.

Президент Microsoft отметил, что Китай может создать свой аналог ChatGPT или даже превзойти его. Ведь по оценке Смита, Китай имеет огромный потенциал в области ИИ благодаря своему большому населению, огромному массиву данных, талантливым ученым и поддержке правительства.

Смит также выразил свою обеспокоенность по поводу этических и правовых вопросов, связанных с использованием ИИ. Он сказал, что нужно разработать международные стандарты и нормы для регулирования ИИ и защиты прав человека. Он призвал к сотрудничеству между США и Китаем в этой области.

Смит также подчеркнул, что ИИ может быть как благословением, так и проклятием для человечества. Он сказал, что ИИ может помочь решать многие глобальные проблемы, такие как изменение климата, бедность и здоровье. Но он также сказал, что ИИ может быть использован с плохой целью, например для кибератак, дезинформации и военных конфликтов.

Ранее Фокус сообщал, что Китай создал артиллерию с ИИ: позволит попасть даже в одиноко стоящего человека.