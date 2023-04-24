Китай создал артиллерию с ИИ: позволит попасть даже в одиноко стоящего человека
Артиллерийский снаряд "умной" пушки способен достреливать на расстояние до 16 км и точно поражать цель размером с человека, утверждают в КНР.
Китай провел успешные испытания нового вида артиллерии, которая использует искусственный интеллект для повышения точности стрельбы. Эта артиллерия способна поражать цели на расстоянии до 16 км, сообщает Interesting Engineering.
Артиллерия с ИИ оснащена специальными датчиками, камерами и радарами, которые собирают информацию о положении цели, скорости ветра, температуре и других факторах, влияющих на траекторию снаряда. Затем эта информация передается в компьютер, который анализирует ее и вычисляет оптимальный угол и силу выстрела. Компьютер также корректирует стрельбу в реальном времени, учитывая изменения в окружающей среде.
Китайские разработчики утверждают, что их пушки с искусственным интеллектом превосходит по точности существующие виды артиллерии, которые зависят от человеческого фактора, а значит точность стрельбы не всегда гарантирована, как и результат.
Традиционные артиллерийские снаряды могут приземлиться на расстоянии 100 м и более от цели. Управляемые артиллерийские снаряды, способные корректировать курс во время полета. Однако их точность была ограничена из-за огромного количества данных в реальном времени, которые должны быть рассчитаны с использованием традиционных математических моделей. Благодаря применению ИИ теперь эти данные обрабатываются молниеносно, говорят ученые.
Они также заявляют, что их артиллерия с ИИ может работать в любых погодных условиях и противодействовать помехам от противника.
"Искусственный интеллект быстро развивается. Все больше исследователей применяют эту технологию для решения задач планирования траектории", — сказал руководитель группы проекта профессор Ван Цзян из Пекинского технологического института.
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