Китай создал артиллерию с ИИ: позволит попасть даже в одиноко стоящего человека

Артиллерийский снаряд "умной" пушки способен достреливать на расстояние до 16 км и точно поражать цель размером с человека, утверждают в КНР.

Related video

Китай провел успешные испытания нового вида артиллерии, которая использует искусственный интеллект для повышения точности стрельбы. Эта артиллерия способна поражать цели на расстоянии до 16 км, сообщает Interesting Engineering.

Артиллерия с ИИ оснащена специальными датчиками, камерами и радарами, которые собирают информацию о положении цели, скорости ветра, температуре и других факторах, влияющих на траекторию снаряда. Затем эта информация передается в компьютер, который анализирует ее и вычисляет оптимальный угол и силу выстрела. Компьютер также корректирует стрельбу в реальном времени, учитывая изменения в окружающей среде.

Результат испытания артиллерии с ИИ: попадание в цель с расстояния в несколько киллометров. Фото: Соцсети

Китайские разработчики утверждают, что их пушки с искусственным интеллектом превосходит по точности существующие виды артиллерии, которые зависят от человеческого фактора, а значит точность стрельбы не всегда гарантирована, как и результат.

Традиционные артиллерийские снаряды могут приземлиться на расстоянии 100 м и более от цели. Управляемые артиллерийские снаряды, способные корректировать курс во время полета. Однако их точность была ограничена из-за огромного количества данных в реальном времени, которые должны быть рассчитаны с использованием традиционных математических моделей. Благодаря применению ИИ теперь эти данные обрабатываются молниеносно, говорят ученые.

Они также заявляют, что их артиллерия с ИИ может работать в любых погодных условиях и противодействовать помехам от противника.

"Искусственный интеллект быстро развивается. Все больше исследователей применяют эту технологию для решения задач планирования траектории", — сказал руководитель группы проекта профессор Ван Цзян из Пекинского технологического института.

Ранее Фокус писал, что Китай создает кибероружие для захвата чужих спутников в случае войны.