Китай створив артилерію з ШІ: дозволить потрапити навіть в поодиноку людину

Артилерійський снаряд "розумної" гармати здатний дострілювати на відстань до 16 кілометрів і точно уражати ціль розміром з людину, стверджують у КНР.

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Китай провів успішні випробування нового виду артилерії, яка використовує штучний інтелект задля підвищення точності пострілу. Ця артилерія здатна уражати цілі на відстані до 16 км, повідомляє Interesting Engineering.

Артилерія з ШІ оснащена спеціальними датчиками, камерами та радарами, які збирають інформацію про положення цілі, швидкість вітру, температуру та інші фактори, що впливають на траєкторію снаряда. Потім ця інформація передається в комп'ютер, який аналізує її та обчислює оптимальний кут та силу пострілу. Комп'ютер також коригує постріл в реальному часі, враховуючи зміни у навколишньому середовищі.

Результат випробування артилерії з ШІ: попадання в ціль з відстані кількох кілометрів. Фото: Соцмережі

Китайські розробники стверджують, що їхні гармати зі штучним інтелектом перевершують за точністю наявні види артилерії, які залежать від людського чинника, а отже, точність пострілів не завжди гарантована, як і результат.

Традиційні артилерійські снаряди можуть приземлитися на відстані 100 і більше метрів від цілі. Керовані артилерійські снаряди здатні коригувати курс під час польоту. Проте їхня точність була обмежена через величезну кількість даних у реальному часі, які мають бути розраховані з використанням традиційних математичних моделей. Завдяки застосуванню ШІ тепер ці дані обробляються моментально, кажуть вчені.

Вони також заявляють, що їхня артилерія з ШІ може працювати в будь-яких погодних умовах та протидіяти перешкодам супротивника.

"Штучний інтелект швидко розвивається. Все більше дослідників застосовують цю технологію для вирішення завдань планування траєкторії", — сказав керівник групи проєкту професор Ван Цзян із Пекінського технологічного інституту.

Раніше Фокус писав, що Китай створює кіберзброю для захоплення чужих супутників у разі війни.