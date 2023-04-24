Китай створив артилерію з ШІ: дозволить потрапити навіть в поодиноку людину
Артилерійський снаряд "розумної" гармати здатний дострілювати на відстань до 16 кілометрів і точно уражати ціль розміром з людину, стверджують у КНР.
Китай провів успішні випробування нового виду артилерії, яка використовує штучний інтелект задля підвищення точності пострілу. Ця артилерія здатна уражати цілі на відстані до 16 км, повідомляє Interesting Engineering.
Артилерія з ШІ оснащена спеціальними датчиками, камерами та радарами, які збирають інформацію про положення цілі, швидкість вітру, температуру та інші фактори, що впливають на траєкторію снаряда. Потім ця інформація передається в комп'ютер, який аналізує її та обчислює оптимальний кут та силу пострілу. Комп'ютер також коригує постріл в реальному часі, враховуючи зміни у навколишньому середовищі.
Китайські розробники стверджують, що їхні гармати зі штучним інтелектом перевершують за точністю наявні види артилерії, які залежать від людського чинника, а отже, точність пострілів не завжди гарантована, як і результат.
Традиційні артилерійські снаряди можуть приземлитися на відстані 100 і більше метрів від цілі. Керовані артилерійські снаряди здатні коригувати курс під час польоту. Проте їхня точність була обмежена через величезну кількість даних у реальному часі, які мають бути розраховані з використанням традиційних математичних моделей. Завдяки застосуванню ШІ тепер ці дані обробляються моментально, кажуть вчені.
Вони також заявляють, що їхня артилерія з ШІ може працювати в будь-яких погодних умовах та протидіяти перешкодам супротивника.
"Штучний інтелект швидко розвивається. Все більше дослідників застосовують цю технологію для вирішення завдань планування траєкторії", — сказав керівник групи проєкту професор Ван Цзян із Пекінського технологічного інституту.
Раніше Фокус писав, що Китай створює кіберзброю для захоплення чужих супутників у разі війни.