Китай створює кіберзброю для захоплення чужих супутників у разі війни, — Financial Times

Американські військові побоюються, що Китай позбавить їх переваги у космічній сфері та зробить супутники не корисними.

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Китай створює складну кіберзброю, щоб впливати на ворожі супутники під час війни. Про це пише видання Financial Times, посилаючись на секретний звіт розвідки США.

У ЦРУ вважають, що Китай прагне придушувати, захоплювати чи використовувати чужі супутники, бо вважає їх головним засобом контролю інформації. Для цього їм знадобиться кіберзброя, яка перевершує всі засоби радіоелектронної боротьби, розгорнуті Росією під час війни з Україною. Згідно документів, нібито "злитих" військовослужбовцем ВПС США Джеком Тейшейрою, російські війська намагаються заглушити сигнали між низькоорбітальними супутниками SpaceX та їх наземними терміналами за допомогою комплексів типу "Тірада-2", які перешкоджають походженню сигналів.

Китай, на відміну від РФ, розробляє власну технологію, щоб імітувати сигнали самих супутників, перехоплюючи над ними керування або викликаючи критичні збої тоді, коли противник цього не очікує. Згідно зі звітом, така кіберзброя в руках китайських військових зробить космічне обладнання неефективним для підтримки систем зв'язку, самокерованих ракет, спостереження та розвідки. Супутники просто не зможуть контактувати один з одним, передавати зображення та цінні розвіддані, допомагати керувати системами озброєння.

Як зазначає FT, армія США ніколи не розкривала, чи має вона такі ж можливості в космосі. Натомість Тайвань, найближчий противник Китаю, звернув увагу на високу ефективність супутникового зв'язку на війні в Україні, і почав будувати власну мережу, захищену від зламів з боку китайських військових. Одна з тайванських компаній приваблює інвесторів для створення власного супутникового провайдера, одночасно експериментуючи з негеостаціонарними супутниковими приймачами у 700 місцях по всій країні.

Військові США офіційно заявляли, що Китай досяг значних успіхів у розвитку військових космічних технологій, у тому числі в галузі супутникового зв'язку. Так, у березні командувач Космічними силами США генерал Чанс Зальцман під час виступу в Конгресі повідомив, що Пекін агресивно використовує протикосмічні можливості, намагаючись реалізувати свою "космічну мрію": стати передовою державою в космосі до 2045 року.

"Китай продовжує агресивно інвестувати у технології, призначені для порушення, деградації та знищення наших космічних можливостей", — сказав він.

Відставний генерал Чарлі Мур, у минулому заступник кіберкомандування США, стверджує, що Китай докладає багато зусиль, щоб позбавити США переваги у космосі та кіберпросторі. На його думку, у КНР намагаються не тільки покращити свої можливості, але також винайти нові технології в галузі оборони, настання та розвідки.

Раніше з'явилася інформація, що Китай хоче навчитися збивати супутники Starlink. За даними аналітиків, через успішне застосування супутникового інтернету в Україні США захочуть використовувати їх під час бойових дій в Азії.