Війна в космосі: Китай хоче навчитися збивати супутники Starlink, — Reuters

Китайські військові аналітики припускають, що успішне застосування систем зв'язку Starlink в Україні спонукає США широко використовувати їх у потенційних військових діях в Азії.

Related video

Китайські військові планують навчитися виводити з ладу та за необхідності навіть збивати супутники Starlink. Такого висновку дійшли оглядачі агентства Reuters Едуардо Баптіста та Грег Тород, проаналізувавши близько 100 статей у 20 різних виданнях.

На думку експертів, такі можливості військовим КНР необхідні в межах приготування до можливого збройного конфлікту в Тайвані. Повідомляється, що Китай намагається дослідити вплив американської зброї та технологій, які можуть бути використані проти китайських військ.

Оглядачі зазначили, що дослідники з різних університетів, пов'язаних із Народно-визвольною армією (НВАК), а також аналітичні центри військової розвідки КНР уважно спостерігають за бойовими діями в Україні. І поки китайські офіційні особи уникають відкритої критики РФ за вторгнення в Україну, ведучи розмови про мирні ініціативи, китайські військові аналітики прямолінійніші у своїх оцінках щодо технологічних військових прорахунків РФ.

Зокрема Баптиста і Тород звернули увагу, що в низці статей експертів з НВАК підкреслюється стурбованість Китаю щодо ролі супутникової мережі Starlink, розробленої американською компанією SpaceX, у забезпеченні безпеки зв'язку українських військових в умовах російських ракетних атак по енергосистемі країни.

"Відмінна робота супутників Starlink у цьому російсько-українському конфлікті, безумовно, спонукає США та західні країни широко використовувати Starlink у потенційних військових діях в Азії", — йдеться в одній із статей.

Автори публікації вважають, що Китаю терміново необхідно розробити аналогічну супутникову мережу та знайти способи вивести з ладу супутники Starlink.

Науковий співробітник з безпеки у Школі міжнародних досліджень у Сінгапурі Колін Кох сказав, що війна в Україні сприяла зусиллям китайських військових учених з розробки моделей кібервійни та пошуку способів протидіяти загрозам.

"Starlink — це справді щось нове для них, про що вони повинні турбуватися; військове застосування передової цивільної технології, яку вони не можуть так легко відтворити", — зазначив Кох.

Водночас Баптиста і Тород наголосили, що, незважаючи на швидку модернізацію, НВАК не має сучасного бойового досвіду. Вторгнення Китаю до В'єтнаму в 1979 році було його останньою великою битвою, а конфлікт власне тривав до кінця 1980-х років.

Нагадаємо, 8 березня голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін звернувся до представників НВАК та військової поліції на щорічній сесії парламенту і зажадав краще використати оборонні ресурси. Він закликав лабораторії країни швидше просувати свої дослідження щодо технологій, які можна використовувати у військовій сфері.