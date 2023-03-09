Война в космосе: Китай хочет научиться сбивать спутники Starlink, — Reuters

Китайские военные аналитики предполагают, что успешное применение систем связи Starlink в Украине побудит США широко их использовать в потенциальных военных действиях в Азии.

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Китайские военные планируют научиться выводить из строя и при необходимости даже сбивать спутники Starlink. К такому выводу пришли обозреватели агентства Reuters Эдуардо Баптиста и Грег Тород, проанализировав около 100 статей в 20 различных изданиях.

По мнению экспертов, такие способности военным КНР необходимы в рамках приготовления к возможному вооруженному конфликту в Тайване. Сообщается, что Китай пытается исследовать влияние американского оружия и технологий, которые могут быть использованы против китайских войск.

Обозреватели отметили, что исследователи из различных университетов, связанных с Народно-освободительной армией (НОАК), а также аналитические центры военной разведки КНР внимательно наблюдают за боевыми действиями в Украине. И пока китайские официальные лица избегают открыто критиковать РФ за вторжение в Украину, ведя разговоры о мирных инициативах, китайские военные аналитики более прямолинейны в своих оценках относительно технологических военных просчетов РФ.

В частности Баптиста и Тород обратили внимание, что в ряде статей экспертов из НОАК подчеркивается обеспокоенность Китая касаемо роли спутниковой сети Starlink, разработанной американской компанией SpaceX, в обеспечении безопасности связи украинских военных в условиях российских ракетных атак по энергосистеме страны.

"Отличная работа спутников Starlink в этом российско-украинском конфликте, безусловно, побудит США и западные страны широко использовать Starlink в потенциальных военных действиях в Азии", — говорится в одной из статей.

Авторы публикации считают, что Китаю срочно необходимо разработать аналогичную спутниковую сеть и найти способы вывести из строя спутники Starlink.

Научный сотрудник по безопасности в Школе международных исследований в Сингапуре Колин Кох сказал, что война в Украине способствовала усилиям китайских военных ученых по разработке моделей кибервойны и поиску способов противодействовать угрозам.

"Starlink — это действительно что-то новое для них, о чем они должны беспокоиться; военное применение передовой гражданской технологии, которую они не могут так легко воспроизвести", — отметил Кох.

Вместе с тем Баптиста и Тород подчеркнули, что несмотря на быструю модернизацию, НОАК не имеет современного боевого опыта. Вторжение Китая во Вьетнам в 1979 году было его последним крупным сражением, а конфликт собственно продолжался до конца 1980-х годов.

Напомним, 8 марта председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обратился к представителям НОАК и военной полиции на ежегодной сессии парламента и потребовал лучше использовать оборонные ресурсы.Он призвал лаборатории страны быстрее продвигать свои исследования касательно технологий, которые можно использовать в военной сфере.