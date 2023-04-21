Китай создает кибероружие для захвата чужих спутников в случае войны, — Financial Times

Американские военные опасаются, что Китай лишит их преимущества в космической сфере и сделает спутники бесполезными.

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Китай создает сложной кибероружие, чтобы воздействовать на вражеские спутники во время войны. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на секретный отчет разведки США.

В ЦРУ считают, что Китай стремится подавлять, захватывать или использовать чужие спутники в качестве главного средства контроля над информацией. Для этого им понадобится кибероружие, которое превосходит все средства радиоэлектронной борьбы, развернутые Россией в ходе войны с Украиной. Согласно документам, якобы "слитым" военнослужащим ВВС США, российские войска пытаются заглушить сигналы между низкоорбитальными спутниками SpaceX и их наземными терминалами с помощью комплексов таких как "Тирада-2", которые излучают помехи на аналогичных частотах.

Китай же разрабатывает собственную технологию, чтобы имитировать сигналы самих спутников, перехватывая над ними управление либо же вызывая критические сбои в самый неподходящий для противника момент. Согласно отчету, такое кибероружие в руках китайских военных сделает космическое оборудование неэффективными для поддержки систем связи, оружия или разведки, наблюдения и разведки. Спутники попросту не смогут контактировать друг с другом, передавать изображения и ценные разведданные, управлять системами вооружения.

Как отмечает FT, армия США никогда не раскрывала, обладает ли такими возможностями в космосе. Зато Тайвань, ближайший противник Китая, обратил внимание на высокую эффективность спутниковой связи на войне в Украине, и начала строить собственную сеть, защищенную от взлома со стороны китайских военных. Одна из тайваньских компаний привлекает инвесторов для создания собственного спутникового провайдера, одновременно экспериментируя с негеостационарными спутниковыми приемниками в 700 местах по всей стране.

Военные США официально заявляли что Китай добился значительных успехов в развитии военных космических технологий, в том числе в области спутниковой связи. Так в марте командующий Космическими силами США генерал Чанс Зальцман во время выступления в Конгрессе сообщил, что Пекин агрессивно использует противокосмические возможности, пытаясь реализовать свою "космическую мечту": стать передовой державой в космосе к 2045 году.

"Китай продолжает агрессивно инвестировать в технологии, предназначенные для нарушения, деградации и уничтожения наших космических возможностей", — сказал он.

Отставной генерал Чарли Мур, в прошлом заместитель киберкомандования США, утверждает, что Китай прилагает много усилий, чтобы лишить США преимущества в космосе и киберпространстве. Они пытаются не только улучшить свои возможности, но также изобрести новые технологии в области обороны, наступления и разведки.

Ранее появилась информация, что Китай хочет научиться сбивать спутники Starlink. По данным аналитиков, из-за успешного применения спутникового интернета в Украине, США захотят использовать их во время боевых действий в Азии.