Интернет Starlink теперь стал "безлимитным": но есть один очень важный нюанс

Компания Илона Маска отказывается от планов ввести доплату после использования 1 ТБ трафика в месяц и теперь позволяет пользоваться спутниковым интернетом дальше.

Планам компании Starlink по взиманию платы с пользователей, которые превысили 1 ТБ трафика спутникового интернета, не суждено сбыться, пишет Ars Technica. Илон Маск решил не вводить это правило, которое анонсировалось на апрель 2023 года и, по сути, сделал спутниковый интернет "безлимитным".

Наверное, активные пользователи мобильного интернета, хорошо знакомые с термином "безлимитный" в понимании операторов связи, сразу догадались в чем тут подвох. Конечно, после исчерпания 1 ТБ переданных и полученных данных скорость интернета упадет, правда компания пока не объявила, насколько урежет скорость.

Более того, компания подтвердила возможность использовать свой трафик сверх 1 ТБ, разослав соответствующее письмо пользователям. Журналисты ссылаются на одного из инженеров Netflix Натана Оуэнса, который опубликовал скриншот письма с текстом: "Хорошие новости! Ваша подписка Starlink останется неограниченной после использования 1 ТБ данных". Это означает, что домашние пользователи Starlink смогут продолжать пользоваться неограниченным интернетом за фиксированную ежемесячную плату в $110.

Письмо с подтверждением, что Starlink стал безлимитным одному из пользователей сервиса Фото: Соцсети

Но вопрос скорости все равно стоит остро. Даже без учета traffic shaping (искусственного ограничения скорости) передача данных в сети Starlink заметно упала, говорят пользователи. Еще в сентябре компания Илона Маска заявила, что домашние пользователи должны ожидать скорость загрузки от 50 Мбит/с до 200 Мбит/с, скорость выгрузки от 10 Мбит/с до 20 Мбит/с и задержку от 20 до 40 мс. Но ожидаемые скорости были снижены уже к началу ноября.

Как написал один пользователь Starlink на Reddit : "Сейчас они обещают только 25-100 Мбит/с для жилых помещений. В последнее время я заметил довольно значительные проблемы со скоростью, поэтому я думаю, что скорость упала еще до того, как компания объявила об этом".

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