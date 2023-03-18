SpaceX решила отобрать Starlink у украинцев: почему суд отказал

Компания Илона Маска хотела завладеть торговой маркой, которую украинское предприятие "Старлинк" использует с 2011 года, но не смогла предоставить убедительных доказательств.

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Украинская компания "Старлинк" выиграла судебный процесс против американской SpaceX из-за названия бренда Starlink. Подробности стали известны благодаря решению Хозяйственного суда Киева, обнародованного в едином судебном реестре.

В ноябре 2022 года корпорация Space Exploration Technologies Corporation (cокращенно SpaceX) из США подала судебный иск против ООО "Старлинк" (IT-консалтинг) и госпредприятия "Украинский институт государственной собственности", требуя досрочно лишить украинское предприятие права на использование торговой марки "StarLink", которая совпадает с названием знаменитого сервиса спутникового Интернета. Истец пытался доказать, что "Старлинк" в течение последних пяти лет не пользовалась брендом, что является основанием для лишения прав на ТМ, а также не работала в космической сфере и сфере электронных коммуникаций. .

В свою очередь, SpaceX заявила о намерении использовать марку для использования на территории Украины, в том числе для названия веб-сайтов. Она подала заявку на трегистрацию ТМ "Starlink by SpaceX".

Суд пришел к выводу, что SpaceX не предоставила веских доказательств в свою пользу, в том числе экспертизу заявки и фактов нарушения прав. Исследование независимого эксперта показали, что украинская ТМ "StarLink" до сих пор используетс для предоставления множества различных услуг, о чем также свидетельствует сайт компании. Судья обратил внимание, что украинская "Старлинк" зарегистрировала торговую марку еще в 2011 году, тогда как SpaceX подала свою заявку на регистрацию в Украине бренда только в 2020 году, а права на него оформила летом 2022 года.

В интервью порталу dev.ua основатель ООО "Старлинк" Сергей Дулицкий поделился, что юристы из SpaceX связались с ним примерно год назад, то есть до начала полномасштабной войні в Украине. Они просили уступить торговую марку с аргументацией: "Starlink — это всемирно известный бренд, поэтому отдайте".

Стоит также отметить, что в апреле 2022 года SpaceX открыла в Украине дочернее предприятие под названием "Старлинк Юкрейн". А двумя месяцами ранее Илон Маск предоставил украинцам доступ к спутниковому интернету Starlink, который помогает военным поддерживать связь.

В феврале 2023 года компания SpaceX сообщила об ограничении сервиса Starlink для ВСУ. Компания возмутилась, что ее спутниковый Интернет применяют для ведения наступательных боевых действий, в том числе для управления ударными дронами.