SpaceX вирішила забрати Starlink в українців: чому суд відмовив

Компанія Ілона Маска хотіла заволодіти торговою маркою, яку українське підприємство "Старлінк" використовує з 2011 року, але не змогла надати переконливих доказів.

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Українська компанія "Старлінк" виграла судовий процес проти американської SpaceX через назву бренду Starlink. Подробиці стали відомі завдяки рішенню Господарського суду Києва, оприлюдненому в єдиному судовому реєстрі.

У листопаді 2022 року корпорація Space Exploration Technologies Corporation (скорочено SpaceX) зі США подала судовий позов проти ТОВ "Старлінк" (IT-консалтинг) та держпідприємства "Український інститут державної власності", вимагаючи достроково позбавити українське підприємство права на використання торгової марки "StarLink" яка збігається з назвою знаменитого сервісу супутникового інтернету. Позивач намагався довести, що "Старлінк" протягом останніх п'яти років не користувалася брендом, що є підставою для позбавлення прав на ТМ, а також не працювала у космічній сфері та сфері електронних комунікацій.

SpaceX заявила про намір використовувати марку для використання на території України, зокрема для назви вебсайтів. Вона подала заявку на реєстрацію ТМ "Starlink by SpaceX".

Суд дійшов висновку, що SpaceX не надала вагомих доказів на свою користь, зокрема експертизу заявки та фактів порушення прав. Дослідження незалежного експерта показали, що українська ТМ "StarLink" досі використовується для надання безлічі різних послуг, про що також свідчить сайт компанії. Суддя звернув увагу, що українська "Старлінк" зареєструвала торгову марку ще 2011 року, тоді як SpaceX подала свою заявку на реєстрацію в Україні бренду лише 2020 року, а права на нього оформила влітку 2022 року.

В інтерв'ю порталу dev.ua засновник ТОВ "Старлінк" Сергій Дулицький поділився, що юристи зі SpaceX зв'язалися з ним приблизно рік тому, тобто до початку повномасштабної війни в Україні. Вони просили поступитися торговою маркою з аргументацією: "Starlink — це всесвітньо відомий бренд, тому віддайте".

Варто також зазначити, що у квітні 2022 року SpaceX відкрила в Україні дочірнє підприємство під назвою "Старлінк Юкрейн". А на два місяці раніше Ілон Маск надав українцям доступ до супутникового інтернету Starlink, який допомагає військовим підтримувати зв'язок.

У лютому 2023 року компанія SpaceX повідомила про обмеження сервісу Starlink для ЗСУ. Компанія обурилася, що її супутниковий інтернет застосовують для ведення наступальних бойових дій, зокрема керування ударними дронами.