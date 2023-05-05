"Делают оккупантам больно": пограничники показали работу боевых дронов (видео)

Бойцы ГПСУ с помощью беспилотников и самодельных бомб атакуют как живую силу, так и технику россиян.

Украинские пограничники используют разные виды дронов, чтобы эффективно уничтожать оккупантов. Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) показала их работу в ролике, опубликованном на официальной странице в Facebook.

Пограничники используют крупные беспилотники, которые сбрасывают мощные бомбы для поражения ВС РФ. На видео можно заметить самодельные снаряды с пластиковыми хвостовиками-стабилизаторами и плавниками, которые повышают точность падения — они прикреплены хомутами или обычным скотчем.

"Есть в арсенале пограничников и тяжелые дроны. Они несут несколькокилограммовые боеприпасы, которые нещадно делают оккупантам больно", — отметила пресс-служба ГПСУ.

По словам военнослужащего с позывным "Фанат", с помощью ударных беспилотников-квадрокоптеров и самодельных бомб пограничники атакуют в первую очередь живую силу ВС РФ, поскольку ее очень много. Кроме того, дроны ГПСУ вылетают ночью, эффективно уничтожая российскую боевую технику. Цели для поражения находит аэроразведка ГПСУ.

"Мне нравится работа, которую мы делаем, когда она касается уничтожения нашего врага, пришедшего на нашу землю. Чем больше мы их выжигаем, благодаря своей или волонтерской работе — это все круто", — прокомментировал "Фанат".

На видео пограничники продемонстрировали запуск украинского беспилотника "Довбуш" с крыши автомобиля. Как рассказал военнослужащий с позывным "Бариста", аэроразведчики ГПСУ отправляют дроны по запланированным маршрутам, чтобы они сделали фотографии местности и вернулись.

После этого военные изучают снимки, отмечают на них технику или личный состав ВС РФ, определяют координаты противника и передают эти данные Силам обороны, которые потом уничтожают оккупантов при помощи артиллерии или других средств поражения, в том числе упомянутых ударных дронов.

Ранее писали, что украинские инженеры наладили производство дронов "Довбуш Т10". Эти беспилотники оснащены камерой, которые позволяют вести разведку и поиск целей на значительном расстоянии.

Недавно сообщали, как белорусские пограничники опозорились, пытаясь сбить украинский дрон. По мнению журналиста Андрея Цаплиенко, армия Беларуси не грозит украинцам, если не может справиться даже с неповоротливым БПЛА.