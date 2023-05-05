Новая подлодка-дрон способна погружаться на 100 м и нести разное вооружение

BlueWhale использует радар и электрооптические системы для обнаружения морских и прибрежных целей.

Израиль представил свою новую разработку в области подводной техники — беспилотную мини-подлодку BlueWhale, сообщает GDH Digital. Это максимально современное судно длиной 12 метров, которое способно выполнять различные задачи в воде.

Автономная подлодка BlueWhale способна плавать на глубине до 100 м и развивать скорость до 27 км/ч. Инженеры оснастили ее разнообразными датчиками, камерами и средствами связи, которые позволяют субмарине передавать информацию на берег или на другие подводные объекты. Подлодка также может нести на борту небольшие грузы или оружие.

По заявлению разработчиков, BlueWhale "использует радар и электрооптические системы, прикрепленные к телескопической мачте" для обнаружения морских и прибрежных целей. Мини-подводная лодка также оснащена "специальными гидролокаторами и картографическими минами на морском дне, позволяющими обнаруживать как пилотируемые, так и беспилотные подводные лодки".

BlueWhale может оставаться в море в течение нескольких недель с минимальными затратами и обслуживанием без операторов.

BlueWhale использует радар на телескопической мачте для морской и прибрежной разведки Фото: Скриншот

Хотя не уточняет, за какими разведывательными районами субмарина в настоящее время ведет наблюдение, двумя основными целями израильской военно-морской разведки являются побережье сектора Газа и побережье Ливана.

Как заявляют разработчики BlueWhale — это еще один шаг Израиля к созданию эффективной и гибкой системы безопасности, которая может противостоять различным угрозам в регионе.

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