ИИ сможет заменить пилотов гражданских самолетов: но готовы ли к этому люди?

По мнению президента авиакомпании Emirates, искусственный интеллект вполне готов к этой роли, но еще есть множество препятствий для этого.

В будущем пассажирские самолеты смогут летать под управлением ИИ. По крайней мере, нейросеть сможет заменить второго пилота, пишет Interesting Engineering. Такой сценарий рассматривается некоторыми авиакомпаниями и производителями самолетов, которые видят в этом возможность сэкономить деньги, повысить безопасность и решить проблему нехватки квалифицированных кадров.

"ИИ окажет большое влияние на авиационную отрасль, и вскоре возможны полеты с одним пилотом", — заявил Тим Кларк, президент Emirates, одной из самых известных компаний в мире. "Мы должны найти время, чтобы посмотреть, что этот ИИ способен предложить для индустрии авиаперевозок", — сказал он.

Как пилоты управляют самолетами

Мы привыкли к тому, что наше путешествие на самолете контролирует сразу 2 пилота, максимум 3 на транснациональных рейсах. Но еще в начале 1960-х годов каждый пассажирский лайнер обслуживала команда из 5 или 6 профессионалов. Тогда из-за несовершенства технологи, в кабине кроме пилотов присутствовали еще и бортмеханик, штурман, радист.

Раньше экипаж самолета состоял из четырех, а то и пяти человек. Фото: Соцсети

Постепенно самолеты совершенствовались, а вместе с ними средства связи и навигации. В принципе, сегодня самолетом способен управлять даже один человек, но для безопасности в рейс всегда отправляется 2 пилота. Во время полета они меняются для отдыха и подстраховывают друг друга.

Пилотам перед рейсом нельзя есть одинаковую еду и питаться в одном ресторане. Фото: Соцсети

Любопытно, что в полете пилотам всегда подают разную еду из разных ингредиентов. А за сутки перед рейсом им запрещено есть одинаковые продукты в одном и том же ресторане, например. Это уменьшает до минимума риск, что сразу два пилота получат пищевое отравление и не смогут управлять лайнером. Правило ввели в 1980-х годах, после того, как весь экипаж лайнера из 10 человек на рейсе Бостон-Лиссабон отравился пудингом из тапиоки. К счастью, самолет успешно удалось развернуть и посадить на аэродроме вылета.

Кстати, когда один из пилотов выходит в туалет, то его место занимает стюардесса, чтобы если оставшемуся пилоту станет плохо, тут же позвать его напарника.

Что авиакомпании хотят от ИИ

В идеале, перевозчикам хотелось бы, чтобы ИИ смог стать "напарником" командира воздушного судна и смог брать на себя значительную часть функций во время полета. От человека нужен будет лишь контроль над системами и работой ИИ.

В настоящее время ведутся различные исследования и эксперименты по разработке и тестированию систем искусственного интеллекта для поддержки пилота в полете. Например, компания Airbus работает над проектом ATTOL (Autonomous Taxiing, Take-Off and Landing), который позволяет самолету выполнять все маневры на земле и в воздухе без участия пилота. Компания Boeing также проводит испытания автономных систем на своих самолетах.

Авиакомпании хотят, чтобы ИИ стал пока что не напарником, а еще одним членом экипажа Фото: Соцсети

Но в данный момент, с учетом развития нейросетей, авиакомпании рассчитывают на помощь ИИ в качестве дополнительного члена экипажа, такового "всезнающего робота" из фантастических фильмов, который бы собирал и быстро анализировал информацию о состоянии всех систем и предлагал быстрые и оптимальные технические решения. И вот такой вариант более приемлем с учетом проблем, которые на данный момент очень сложно решить.

Проблемы внедрения ИИ в гражданские самолеты

Но главная проблема, которая встает перед авиакомпаниями, не техническая, а психологическая. И так множество людей с трепетом поднимаются по трапу лайнера, а теперь представьте, что пассажирам сообщат, что их самолетом управляет "робот". Одна из наших коллег сказала, что согласится полететь на таком лайнере только в том случае, если рядом с ней в салоне будут сидеть президент авиакомпании и все члены его семьи. Доказывать безопасность полета с одним пилотом и его "компьютерным помощником" придется не одно десятилетие, а любой инцидент будет рассматриваться только с точки зрения несовершенства такой системы.

Вторая проблема законодательная. Существует множество правовых и социальных препятствий, которые нужно преодолеть. Потребуются значительные изменения законодательства, стандартов, процедур и культуры в авиации. Сфера авиаперевозок связана с большими рисками и, чтобы пройти все круги "бюрократического ада", авиакомпаниям понадобится много времени. Давайте вспомним, сколько лет продолжается эпопея с появлением самоуправляемых машин на наших дорогах и вам все станет понятно.

Третья проблема заключается в несовершенстве нейросетей. И речь здесь не только о технических характеристиках, а скорее об их способности действовать как человек в экстремальных ситуациях. Только людям пока под силу принимать самые необычные и удивительные решения, чтобы в случае аварии посадить самолет, например, на реку. ИИ вряд ли бы стал так делать, скорее разрешив самолету просто упасть, поскольку других вариантов для посадки просто не нашел бы.

Пилоты наверняка будут не в восторге от того, что их заменит искусственный интеллект Фото: Соцсети

Четвертая проблема – протестные акции пилотов. По мере уменьшения количества людей в кабине повышался социальный протест среди работников авиаиндустрии. Если завтра объявить, что ИИ теперь заменит второго пилота, то можно себе представить, сколько праведного возмущения это вызовет в среде летчиков. С одной стороны компании жалуются на недостаток профессиональных пилотов, а с другой рынок авиаперевозок поджимается минувшей пандемией и продолжающейся войной в Украине, которая оставила без работы множество пилотов в РФ из-за введенных против нее санкций.

Будущее полетов с ИИ

Возможно, что "однопилотные" полеты будут внедряться постепенно и сначала только на определенных маршрутах или типах самолетов, например на коротких межгородских маршрутах. Наверняка этому поспособствует реализация перевозок аппаратами типа "аэротакси".

Внедрение авиатакси может способствовать лояльному отношению к ИИ со стороны законодателей и социума Фото: Иллюстративное фото

Успешная реализация воздушных городских перевозок с помощью ИИ могла бы помочь изменить общественное мнение. Тогда бы и законодатели стали более лояльно относится к внедрению искусственного интеллекта в такие ответственные сферы, как авиаперевозки и люди реагировали бы не так остро.

В любом случае представители авиаиндустрии уверены, что полеты под управлением пилота с ИИ в качестве напарника — это не фантастика, а реальная перспектива для авиации в ближайшие десятилетия.

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