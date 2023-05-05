ИИ сможет заменить пилотов гражданских самолетов: но готовы ли к этому люди?
По мнению президента авиакомпании Emirates, искусственный интеллект вполне готов к этой роли, но еще есть множество препятствий для этого.
В будущем пассажирские самолеты смогут летать под управлением ИИ. По крайней мере, нейросеть сможет заменить второго пилота, пишет Interesting Engineering. Такой сценарий рассматривается некоторыми авиакомпаниями и производителями самолетов, которые видят в этом возможность сэкономить деньги, повысить безопасность и решить проблему нехватки квалифицированных кадров.
"ИИ окажет большое влияние на авиационную отрасль, и вскоре возможны полеты с одним пилотом", — заявил Тим Кларк, президент Emirates, одной из самых известных компаний в мире. "Мы должны найти время, чтобы посмотреть, что этот ИИ способен предложить для индустрии авиаперевозок", — сказал он.
Как пилоты управляют самолетами
Мы привыкли к тому, что наше путешествие на самолете контролирует сразу 2 пилота, максимум 3 на транснациональных рейсах. Но еще в начале 1960-х годов каждый пассажирский лайнер обслуживала команда из 5 или 6 профессионалов. Тогда из-за несовершенства технологи, в кабине кроме пилотов присутствовали еще и бортмеханик, штурман, радист.
Постепенно самолеты совершенствовались, а вместе с ними средства связи и навигации. В принципе, сегодня самолетом способен управлять даже один человек, но для безопасности в рейс всегда отправляется 2 пилота. Во время полета они меняются для отдыха и подстраховывают друг друга.
Любопытно, что в полете пилотам всегда подают разную еду из разных ингредиентов. А за сутки перед рейсом им запрещено есть одинаковые продукты в одном и том же ресторане, например. Это уменьшает до минимума риск, что сразу два пилота получат пищевое отравление и не смогут управлять лайнером. Правило ввели в 1980-х годах, после того, как весь экипаж лайнера из 10 человек на рейсе Бостон-Лиссабон отравился пудингом из тапиоки. К счастью, самолет успешно удалось развернуть и посадить на аэродроме вылета.
Кстати, когда один из пилотов выходит в туалет, то его место занимает стюардесса, чтобы если оставшемуся пилоту станет плохо, тут же позвать его напарника.
Что авиакомпании хотят от ИИ
В идеале, перевозчикам хотелось бы, чтобы ИИ смог стать "напарником" командира воздушного судна и смог брать на себя значительную часть функций во время полета. От человека нужен будет лишь контроль над системами и работой ИИ.
В настоящее время ведутся различные исследования и эксперименты по разработке и тестированию систем искусственного интеллекта для поддержки пилота в полете. Например, компания Airbus работает над проектом ATTOL (Autonomous Taxiing, Take-Off and Landing), который позволяет самолету выполнять все маневры на земле и в воздухе без участия пилота. Компания Boeing также проводит испытания автономных систем на своих самолетах.
Но в данный момент, с учетом развития нейросетей, авиакомпании рассчитывают на помощь ИИ в качестве дополнительного члена экипажа, такового "всезнающего робота" из фантастических фильмов, который бы собирал и быстро анализировал информацию о состоянии всех систем и предлагал быстрые и оптимальные технические решения. И вот такой вариант более приемлем с учетом проблем, которые на данный момент очень сложно решить.
Проблемы внедрения ИИ в гражданские самолеты
Но главная проблема, которая встает перед авиакомпаниями, не техническая, а психологическая. И так множество людей с трепетом поднимаются по трапу лайнера, а теперь представьте, что пассажирам сообщат, что их самолетом управляет "робот". Одна из наших коллег сказала, что согласится полететь на таком лайнере только в том случае, если рядом с ней в салоне будут сидеть президент авиакомпании и все члены его семьи. Доказывать безопасность полета с одним пилотом и его "компьютерным помощником" придется не одно десятилетие, а любой инцидент будет рассматриваться только с точки зрения несовершенства такой системы.
Вторая проблема законодательная. Существует множество правовых и социальных препятствий, которые нужно преодолеть. Потребуются значительные изменения законодательства, стандартов, процедур и культуры в авиации. Сфера авиаперевозок связана с большими рисками и, чтобы пройти все круги "бюрократического ада", авиакомпаниям понадобится много времени. Давайте вспомним, сколько лет продолжается эпопея с появлением самоуправляемых машин на наших дорогах и вам все станет понятно.
Третья проблема заключается в несовершенстве нейросетей. И речь здесь не только о технических характеристиках, а скорее об их способности действовать как человек в экстремальных ситуациях. Только людям пока под силу принимать самые необычные и удивительные решения, чтобы в случае аварии посадить самолет, например, на реку. ИИ вряд ли бы стал так делать, скорее разрешив самолету просто упасть, поскольку других вариантов для посадки просто не нашел бы.
Четвертая проблема – протестные акции пилотов. По мере уменьшения количества людей в кабине повышался социальный протест среди работников авиаиндустрии. Если завтра объявить, что ИИ теперь заменит второго пилота, то можно себе представить, сколько праведного возмущения это вызовет в среде летчиков. С одной стороны компании жалуются на недостаток профессиональных пилотов, а с другой рынок авиаперевозок поджимается минувшей пандемией и продолжающейся войной в Украине, которая оставила без работы множество пилотов в РФ из-за введенных против нее санкций.
Будущее полетов с ИИ
Возможно, что "однопилотные" полеты будут внедряться постепенно и сначала только на определенных маршрутах или типах самолетов, например на коротких межгородских маршрутах. Наверняка этому поспособствует реализация перевозок аппаратами типа "аэротакси".
Успешная реализация воздушных городских перевозок с помощью ИИ могла бы помочь изменить общественное мнение. Тогда бы и законодатели стали более лояльно относится к внедрению искусственного интеллекта в такие ответственные сферы, как авиаперевозки и люди реагировали бы не так остро.
В любом случае представители авиаиндустрии уверены, что полеты под управлением пилота с ИИ в качестве напарника — это не фантастика, а реальная перспектива для авиации в ближайшие десятилетия.
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