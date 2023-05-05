ШІ зможе замінити пілотів цивільних літаків: але чи готові до цього люди?

На думку президента авіакомпанії Emirates, штучний інтелект цілком готовий до цієї ролі, але ще є багато перешкод для цього.

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У майбутньому пасажирські літаки зможуть літати під керуванням ШІ. Принаймні нейромережа зможе замінити другого пілота, пише Interesting Engineering. Такий сценарій розглядається деякими авіакомпаніями та виробниками літаків, які бачать у цьому можливість заощадити гроші, підвищити безпеку та розв'язати проблему нестачі кваліфікованих кадрів.

"ШІ вплине на авіаційну галузь, і незабаром можливі польоти з одним пілотом", — заявив Тім Кларк, президент Emirates, однієї з найвідоміших компаній у світі. "Ми повинні знайти час, щоб подивитися, що цей ШІ здатний запропонувати для індустрії авіаперевезень", — сказав він.

Як пілоти керують літаками

Ми звикли до того, що наша подорож на літаку контролюється одразу 2 пілотами, максимум 3 на транснаціональних рейсах. Але ще на початку 1960-х років кожен пасажирський лайнер обслуговувала команда із 5 або 6 професіоналів. Тоді через недосконалість технологи, в кабіні, крім пілотів, були присутні ще й бортмеханік, штурман, радист.

Раніше екіпаж літака складався із чотирьох, а то й п'яти осіб. Фото: Соцмережі

Поступово літаки вдосконалювалися, а разом із ними засоби зв'язку та навігації. В принципі, сьогодні літаком здатна керувати навіть одна людина, але для безпеки в рейс завжди вирушає 2 пілоти. Під час польоту вони змінюються для відпочинку та підстраховують один одного.

Пілотам перед рейсом не можна їсти однакову їжу та харчуватися в одному ресторані. Фото: Соцмережі

Цікаво, що у польоті пілотам завжди подають різну їжу з різних інгредієнтів. А за добу перед рейсом їм заборонено їсти однакові продукти в тому самому ресторані, наприклад. Це зменшує до мінімуму ризик, що одразу два пілоти отримають харчове отруєння і не зможуть керувати лайнером. Правило запровадили у 1980-х роках, після того, як увесь екіпаж лайнера з 10 осіб на рейсі Бостон-Лісабон отруївся пудингом із тапіоки. На щастя, літак успішно вдалося розгорнути та посадити на аеродромі вильоту.

До речі, коли один з пілотів виходить в туалет, то його місце займає стюардеса, щоб якщо пілоту, що залишився, стане погано, тут же покликати його напарника.

Що авіакомпанії хочуть від ШІ

В ідеалі, перевізникам хотілося б, щоб ШІ зміг стати "напарником" командира повітряного судна та зміг брати на себе значну частину функцій під час польоту. Від людини потрібний буде лише контроль над системами та роботою ШІ.

Зараз ведуться різні дослідження та експерименти з розробки та тестування систем штучного інтелекту для підтримки пілота у польоті. Наприклад, компанія Airbus працює над проєктом ATTOL (Autonomous Taxiing, Take-Off and Landing), який дозволяє літаку виконувати всі маневри на землі та в повітрі без участі пілота. Компанія Boeing також проводить випробування автономних систем на своїх літаках.

Авіакомпанії хочуть, щоб ШІ став поки що не напарником, а хоча б ще одним членом екіпажу Фото: Соцмережі

Але наразі, з урахуванням розвитку нейромереж, авіакомпанії розраховують на допомогу ШІ як додаткового члена екіпажу, такого "всезнаючого робота" з фантастичних фільмів, який би збирав і швидко аналізував інформацію про стан усіх систем і пропонував швидкі та оптимальні технічні рішення. І такий варіант більш прийнятний з урахуванням проблем, які на цей час дуже складно вирішити.

Проблеми впровадження ШІ в цивільні літаки

Головна проблема, що постає перед авіакомпаніями, не технічна, а психологічна. І так багато людей з трепетом підіймаються трапом лайнера, а тепер уявіть, що пасажирам повідомлять, що їхнім літаком керує "робот". Одна з наших колег сказала, що погодиться полетіти на такому лайнері лише в тому випадку, якщо поруч із нею в салоні сидітимуть президент авіакомпанії та всі члени його родини. Доводити безпеку польоту з одним пілотом та його "комп'ютерним помічником" доведеться не одне десятиліття, а будь-який інцидент розглядатиметься лише з погляду недосконалості такої системи.

Друга проблема законодавча. Існує безліч правових та соціальних перешкод, які потрібно подолати. Потрібні значні зміни законодавства, стандартів, процедур та культури в авіації. Сфера авіаперевезень пов'язана з великими ризиками й щоб пройти всі кола "бюрократичного пекла", авіакомпаніям знадобиться багато часу. Згадаймо, скільки років триває епопея з появою самокерованих машин на наших дорогах і вам все стане зрозуміло.

Третя проблема полягає у недосконалості нейромереж. І тут мова не тільки про технічні характеристики, а скоріше про їхню здатність діяти як людина в екстремальних ситуаціях. Тільки людям поки що під силу приймати найнезвичайніші та найдивовижніші рішення, щоб у разі аварії посадити літак, наприклад, на річку. ШІ навряд чи став би так робити, радше дозволивши літаку просто впасти, оскільки інших варіантів для посадки просто не знайшов би.

Пілоти, напевно, будуть не в захваті від того, що їх замінить штучний інтелект Фото: Соцмережі

Четверта проблема – протестні акції пілотів. У міру зменшення кількості людей у кабіні підвищувався соціальний протест серед працівників авіаіндустрії. Якщо завтра оголосити, що ШІ тепер замінить другого пілота, можна уявити, скільки праведного обурення це викличе серед льотчиків. З одного боку компанії скаржаться на брак професійних пілотів, а з іншого ринок авіаперевезень страждає від наслідків пандемії та війні, що триває в Україні, яка залишила без роботи безліч пілотів у РФ через введені проти неї санкції.

Майбутнє польотів з ШІ

Можливо, що "однопілотні" польоти будуть впроваджуватися поступово і спочатку лише на певних маршрутах або типах літаків, наприклад, на коротких міжміських маршрутах. Напевно, цьому посприяє реалізація перевезень апаратами типу "аеротаксі".

Впровадження авіатаксі може сприяти лояльному ставленню до ШІ з боку законодавців та соціуму Фото: Ілюстративне фото

Успішна реалізація повітряних міських перевезень за допомогою ШІ могла б допомогти змінити громадську думку. Тоді б і законодавці стали більш лояльно ставитися до впровадження штучного інтелекту в такі відповідальні сфери, як авіаперевезення та люди реагували б не так гостро.

У будь-якому випадку представники авіаіндустрії впевнені, що польоти під керівництвом пілота з ШІ як партнера — це не фантастика, а реальна перспектива для авіації в найближчі десятиліття.

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