"Революционный" морской беспилотник с ИИ прошел первые испытания: что известно

По словам разработчиков, новый дрон может обнаруживать и обезвреживать мины на огромном расстоянии.

Компания Nauticus Robotics продемонстрировала армии США возможности нового морского беспилотника Defender, оснащенного искусственным интеллектом. Об этом сообщает издание The Defence Post.

Nauticus Robotics разработала "революционный" подводный дрон, который дистанционно отслеживает и нейтрализует подводные мины и другие подобные угрозы на большем расстоянии, чем другие аналоги. Благодаря ему военные смогут удаленно обезвреживать взрывные устройства, не рискуя своими жизнями. Модульная архитектура позволит улучшать и оптимизировать устройство в будущем.

Главной особенностью дрона является программное обеспечение под названием toolKITT, которое поддерживает искусственный интеллект. По словам разработчиков, оно обеспечит гибкую и непрерывную работу со взрывчатыми веществами.

Испытания дрона провели в море у берегов Сан-Диего, Калифорния по контракту с подразделением оборонных инноваций (DIU), который предусматривает модернизацию уже существующей машины ВМС под названием VideoRay Mission Specialist Defender. Ведомство курирует программу по созданию автономных морских средств для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов для будущих войн.

"Наша главная программная платформа, toolKITT, позволит ВМС США использовать усовершенствованный автономный аппарат с самыми современными адаптивными функциями. Для нас большая честь получить возможность предоставить военно-морскому флоту США революционную систему для подводных аппаратов, которая оптимизирует как функциональность, так и безопасность", — прокомментировал генеральный директор Nauticus Николаус Рэдфорд.

Ранее писали об индийском беспилотнике XLUUV для уничтожения кораблей, который может прятаться на глубине 1000 м. Согласно заявлению разработчиков, он может проработать без подзарядки более 45 дней.