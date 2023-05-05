В Украине запуск дронов будет под запретом: нарушителям грозят штрафы и конфискация БПЛА

Соответствующий законопроект от премьер-министра Дениса Шмыгаля уже готовится ко второму чтению в Верховной Раде.

В Украине хотят ввести новые штрафы до 8500 грн для тех, кто управляет дронами без разрешения или с нарушением правил. Такое предложение содержится в законопроекте, инициатором которого выступил премьер-министр Денис Шмыгаль, и в первом чтение предложение было поддержано депутатами. Сейчас законопроект отправлен на доработку, чтобы окончательно утвердить его во втором чтении.

Согласно законопроекту, за запуск дрона без разрешения или с нарушением правил полетов предусматривается штраф до 8500 грн, а дрон могут конфисковать.

Полиции и Нацгвардии разрешается сбивать или уничтожать дроны-нарушители, если есть подозрения в том, что их запуск не законен и несет угрозу окружающим.

Законопроект также определяет правила регистрации и эксплуатации дронов в Украине. В частности, дроны должны быть зарегистрированы в специальном реестре и иметь уникальный идентификационный номер. Также дроны должны быть оснащены системами идентификации и геолокации.

Целью законопроекта является обеспечение безопасности и порядка в воздушном пространстве Украины, а также защита прав и интересов граждан и организаций от незаконного использования дронов. Законопроект также направлен на стимулирование развития легального рынка беспилотников в Украине.

Ранее Фокус писал, что отключение GPS не спасет Москву от украинских дронов: эксперт рассказал, почему.