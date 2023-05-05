Легкий и сверхпрочный: новый материал позволит запустить боевые дроны в космос

Инженеры создали раму для БПЛА из армированного полимера, который выдерживает самые суровые условия.

Компания BlueHalo из США выпустила новое поколение квадрокоптеров Intense Eye (IE-V3), изготовленное по инновационной технологии. Она раскрыла детали на официальном сайте.

BlueHalo создала планер методом литья под давлением из многослойного армированного полимера HX5 от Alpine Advanced Materials. Как объяснили разработчики, этот материал сделает БПЛА легче и прочнее, чем при использовании алюминия аэрокосмического класса, при этом они смогут поднимать больше веса. Полимер HX5 был протестирован и проверен в самых суровых условиях на Земле, доказав свою надежность.

"Следующее поколение нашей линейки продуктов Intense Eye UAS включает в себя инновационный планер HX5 в сочетании с лучшей в отрасли автономностью BlueHalo и возможностями искусственного интеллекта / машинного обучения, предоставляя новые решения, критически важные для военных", — отметил директор по развитию BlueHalo Джеймс Батт.

На своем сайте Alpine Advanced Materials приводит более подробные характеристики HX5. Это нанокомпозитный материал, по словам создателей, он на 93% такой же прочный, как алюминиевый сплав 6061-T6 (его прочность составляет около 310 МПа), и на 50% легче. HX5 хорошо выдерживает экстремально высокие и низкие температуры, устойчив к коррозии, скручиванию, деформации и усталости.

Генеральный директор Alpine Advanced Materials Дэвид Брантер подчеркнул, что полимерный материал HX5 "идеально подходит" для дронов, предназначенных для сложных боевых условий в космосе. Исполнительный вице-президент BlueHalo добавила: партнерам удалось сделать сверхлегкую раму с превосходными механическими характеристиками, которая позволит использовать БПЛА для самых разных задач.

Семейство Intense Eye представляет собой дроны класса 4 с вертикальным взлетом и посадкой, предназначенные как для коммерческих, так и военных операций. Программное обеспечение и авионика системы усилены технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения, которые повышают автономность, надежность связи и дает возможность объединять дроны в рои.

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