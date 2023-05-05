Кто сможет заменить дроны DJI? Нашлась альтернатива китайским беспилотникам

Компания ACSL из Японии начинает поставку своих беспилотников в США, после того, как в нескольких штатах объявили о запрете использования дронов DJI в госструктурах.

Компания ACSL является одним из лидеров разработки и производства БПЛА в Японии и в скором времени начнет поставки своих беспилотников в США, сообщает DroneDJ. Компания уже открыла свою дочернюю фирму в Калифорнии, чтобы изучить все тонкости американского рынка и штатов Арканзас и Флорида, в которых китайские дроны уже под запретом.

Вот уже 10 лет ACSL занимается выпуском дронов и стала первой компанией в Японии, которая получила сертификат от Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма (MLIT) на использование своих БПЛА в госсекторе, а также в Агентстве по борьбе со стихийными бедствиями.

Одной из лучших моделей компании является дрон SOTEN, который предназначен для аэрофотосъемки. Беспилотник совместим с программными продуктами PIX4Dmapper и PIX4Dreact, которые предоставляет швейцарская компания Pix4D Inc. Эти продукты позволяют обрабатывать и анализировать изображения, полученные с дрона, и создавать трехмерные модели и карты.

Дрон SOTEN отлично подходит для замены DJI, уверены эксперты Фото: Соцсети

SOTEN имеет ряд преимуществ перед другими дронами. Он оснащен высокоточным GPS-приемником и инерциальной навигационной системой, которые обеспечивают точность положения и ориентации дрона в пространстве. Он также имеет систему автоматического взлета и посадки, которая упрощает управление беспилотником.

Беспилотник SOTEN может использоваться в различных областях, таких как строительство, землеустройство, сельское хозяйство, лесное хозяйство, экология и т.д. Он может выполнять задачи аэрофотосъемки, мониторинга, инспекции, измерения, а так же для борьбы со стихийными бедствиями или пожарами.

Эксперты утверждают, что этот японский дрон вполне успешно может заменить получившие широкое распространение в госорганах США китайские беспилотники компании DJI.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине запуск дронов будет под запретом: нарушителям грозят штрафы и конфискация БПЛА.