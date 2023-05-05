ChatGPT получил новые функции: что интересного найдут пользователи чат-бота (видео)

Свежие функции вводятся постепенно и пока только некоторые из них доступны в Украине.

Мы вчера писали, что Microsoft отказалась от списка ожидания и предоставила свободный доступ к своему искусственному интеллекту на основе ChatGPT-4 всем желающим. Тогда же компания объявила, что значительно улучшила возможности чат-бота в плане функциональности работы с пользователем.

К сожалению, не все из них сейчас доступны, ведь сервис медленно обновляется от страны к стране, и мы смогли лично "пощупать" только несколько из них. Однако обо всех нововведениях Фокус вам все равно расскажет, хоть и на примерах прошедшей презентации.

Напоминаем, для того чтобы иметь бесплатный доступ ко всему широкому функционалу на основе самой актуальной версии ChatGPT-4, вам нужно установить браузер Edge от Microsoft (аналог Google Chrome и поддерживает все его расширения) и учетную запись почтового сервиса Outlook (аналог Gmail). В качестве бонуса вы получите полностью бесплатную возможность пользоваться линейкой продуктов Office в режиме онлайн.

Визуализация поиска

Как утверждают ученые, человеческий мозг в 60 тысяч раз быстрее обрабатывает визуальную информацию, поэтому в чат-боте от Microsoft ответы на ваш запрос будут по возможности сопровождаться фото или видеороликами.

Для англоязычных запросов Bing более успешно подтягивает визуальный контент Фото: Скриншот

Чат-бот Bing (на основе ChatGPT-4) будет общаться с вами на том языке, на котором вы к нему обратитесь и он черпает информацию из интернета согласно языку диалога, а значит, что "подтянуть" контент используя только украинский сегмент интернета ему сложновато. Да, он ответит на ваш вопрос, но картинок или видео не покажет.

Другое дело обстоит с английским языком. Здесь функция визуализации поиска срабатывает прекрасно, даже со специфическими темами.

Улучшенный Bing Image Creator

Пока все остальные компании только собираются выпускать свои сервисы на основе ИИ, Microsoft их уже не только создал, но и улучшил. Компания, инвестировав более $10 млрд в OpenAI получила доступ не только к ChatGPT-4, но и к генеративной нейросети DALL-E, которая славится умением создавать рисунки.

Чат-бот прекрасно понимает украинский язык и позволяет создавать вам интересные картинки по запросу. Фото: Скриншот

И если для этого раньше приходилось открывать новую вкладку с адресом сервиса, то теперь генерировать изображения по запросу можно прямо в окне чата на родном вам языке. Чат-бот выполнит ваш запрос, а полученный результат можно сохранить на своем компьютере или поделиться в соцсетях.

Кроме того, вы можете дополнять полученные варианты рисунков сопутствующими запросами, чтобы их усовершенствовать и чат Bing тут же применит нужные вам изменения.

Чат Bing отказывается рисовать "дрон упавший на Кремль", но на простой "пожар в Кремле" соглашается Фото: DALL-E

Экспорт истории чатов

Многим важно сохранить свои запросу к чат-боту Bing, чтобы в случае технической неполадки или сбоя история общения с искусственным интеллектом сохранились. Поэтому Microsoft внедрил соответствующий функционал в чат и теперь вы сможете более удобно работать с историей запросов, а при необходимости делиться ее или даже моментально выгружать в другие приложения, например в Word.

Функция истории чатов пока недоступна в Украине - нужно немного подождать.

Правда, пока эта функция еще не обновилась для Украины и мы не могли ее испытать. Но будьте уверены, что через пару дней она станет доступна всем пользователям браузера Edge.

Функция суммирования и обзор ресторанов

Сейчас для функции "краткого пояснения" существуют разные расширения на основе ChatGPT, но Microsoft оперативно добавляет возможность краткого пересказа страницы, документа PDF или видео в свой чат-бот.

Так же будет доступна функция быстрого обзора лучших ресторанов города, по которому вы путешествуете. По запросу Bing предложит вам список лучших из них или подходящих под ваши требования.

Функция суммирования и обзра ресторанов будет доступна в ближайшее время

В целом, можно сказать, что на сегодня Microsoft является единственной компанией, которой удалось оказаться на гребне волны искусственного интеллекта для широкого потребителя, а не академических задач. Когда-то Билл Гейтс мечтал о том, что на столе у каждого будет стоять доступный по цене компьютер, и добился своего. Сегодня Microsoft стремиться, что бы ИИ стал для нас простым и надежным помощником и наверняка эта задумка компании будет с блеском реализована.

Ранее Фокус рассказывал, почему все внезапно полюбили Microsoft Bing и заставили нервничать Google.