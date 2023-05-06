Крупнейшая криптобиржа Binance могла помогать россиянам в обходе санкций США, — СМИ

По словам журналистов, против криптобиржи ведет расследование отдел национальной безопасности Министерства юстиции США.

Министерство юстиции США начало расследования относительно того, использовалась ли криптобиржа Binance россиянами для незаконного обхода санкций. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По словам журналистов, расследование ведется отделом национальной безопасности Министерства юстиции, направлено на то, чтобы выяснить, нарушили ли должностные лица Binance санкции, связанные с вторжением России в Украину.

По словам одного из источников, Binance ведет переговоры с Министерством юстиции, чтобы разрешить предыдущие жалобы на то, что биржа использовалась для уклонения от санкций против Ирана до того. В заявлении компании говорится, что она полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.

"В 2021 году Binance выступила с инициативой по полной перестройке своей структуры корпоративного управления, в том числе по привлечению опытных руководителей мирового класса, чтобы коренным образом изменить глобальную деятельность Binance", — говорится в заявлении.

Представители криптобиржи заявили, что протоколы компании конкурируют с любыми в традиционной банковской системе, и каждый клиент должен пройти контроль, который включает проверку страны проживания и личной идентификации.

"Наша политика требует абсолютной нетерпимости к двойной регистрации, анонимным личностям и скрытым источникам денег", — добавила Binance.

Министерство юстиции отказалось от комментариев.

Журналисты напомнили, что Binance уже является фигурантом многочисленных уголовных расследований. К примеру, еще в марте вашингтонский регулятор деривативов заявил, что Binance годами нарушала его правила. Также Служба внутренних доходов, а также федеральная прокуратура проверяют соблюдение Binance обязательств по борьбе с отмыванием денег.

Binance заявила, что серьезно относится к своим юридическим обязательствам и сотрудничает с регулирующими органами и правоохранительными органами.

Напомним, что СМИ рассказали, как союзники Украины хотят ужесточить санкции против Кремля. Ключевая цель Запада — закрыть "лазейки", чтобы РФ не могла обходить уже существующие санкции. Новые планы союзников, по словам журналистов, будут представлены по ходу встречи лидеров "Большой семерки" в Японии в конце мая 2023 года.

Еще сообщалось, что в Британии предложили проведение "экономического Рамштайна" для поддержки Украины. Депутат парламента из Великобритании заявила, что санкции против России не смогли нанести значительный ущерб настолько, чтобы страна-агрессорка прекратила боевые действия.