"Око Мордора разрушено": дрон ВСУ поразил российский комплекс "Муром-П" (видео)

ВС РФ установили оборудование, чтобы круглосуточно следить за действиями ВСУ, но БПЛА Phoenix 03 Heavy UCAV "ослепил" оккупантов.

Дрон-камикадзе уничтожил российский комплекс наблюдения "Муром-П" в оккупированной части Херсонской области. Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров опубликовал видеозапись и подробности операции на своем Telegram-канале.

Украинские военные заметили в одном из населенных пунктов Херсонской области комплекс "Муром-П", с помощью которого россияне круглосуточно наблюдали за территорией и перемещениями ВСУ. Защитники Украины запустили FPV-дрон Phoenix 03 Heavy UCAV, купленный благодаря платформе UNITED24, и взорвали оборудование противника метким ударом.

"Теперь так называемое око Мордора разрушено. Кстати, передали на фронт уже 100 fpv-дронов Phoenix 03 Heavy ucav. Поэтому вскоре враг потеряет еще очень много техники", — отчитался Михаил Федоров.

Phoenix 03 Heavy UCAV — это ударный квадрокоптер, разработанный украинской командой "Модуль-5". Он предназначен для поражения живой силы и легкобронированной техники в любое время суток и в любую погоду.

Как сообщил в Facebook один из разработчиков Александр Лиев, в декабре летательный аппарат прошел испытания и был допущен Минобороны к эксплуатации в ВСУ. В марте "Модуль-5" поставила украинской армии первую сотню своих БПЛА в рамках государственного контракта.

В марте военный связист ВСУ Сергей Флэш сообщил о применении на фронте российских комплексов "Муром-М". Это мобильные устройства, в основе которых камера и тепловизор. Установленные на высоких объектах, "Муром" автономно следит за местностью и подает сигнал при обнаружении человека или техники.