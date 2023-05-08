"Гигантские возможности": военный раскрыл, почему Украина опережает РФ по дронам

Беспилотники пока не могут заменить самолеты, но обеспечивают важное преимущество при атаке и обороне, утверждает эксперт Ксавье Тительман.

Войну в Украине уже давно называют "войной дронов", и небезосновательно. Бывший французский военный и эксперт в авиационной сфере Ксавье Тительман в интервью RFI рассказал, какую роль беспилотники сыграют в украинском контрнаступлении и не только.

Как дроны помогают ВСУ

Он обратил внимание, что существует много категорий БПЛА. Самые маленькие из них стоят от нескольких сотен до нескольких тысяч евро, при этом такие аппараты значительно увеличивают боевую мощь армии: помогают артиллерии точнее вести огонь.

"С дронами требуется меньше боеприпасов, чтобы поразить цель, и есть уверенность, что цель будет поражена", — объяснил Ксавье Тительман.

Еще летательные аппараты служат военным хорошим средством разведки, позволяя вовремя замечать наступления противника. По словам эсперта, именно благодаря им ВСУ удалось помешать россиянам продвинуться в районе Угледара. Еще БПЛА помогают вести бои в окопах: операторы сообщают украинским солдатам, где находятся враги, куда нужно стрелять или бросать гранаты.

Военнослужащий ВСУ запускает дрон

Почему дроны не заменят самолеты

Украинцы научились превращать беспилотники в бомбардировщики, сбрасывая с их помощью небольшие боеприпасы. Как уверяет Ксавье Тительман, даже дроны военного класса не смогут заменить боевые самолеты, поскольку сильно уступают последним по боевой мощи.

К примеру, знаменитые турецкие Bayraktar TB2 могут поднимать боевую нагрузку весом несколько десятков килограммов, а это ничтожно мало по сравнению с авиационными бомбами весом 500-1000 кг, которые ВСУ уже сбрасывали в районе Бахмута. Самолеты могут запускать такие боеприпасы с расстояния 40-70 км, чтобы уничтожать бункеры и целые линии обороны.

"Это может быть использовано, чтобы очистить путь для осуществления наземного наступления. Любительский дрон или дрон небольшого размера, как "Байрактар", не могут дать возможность бить бомбами такой категории, такого размера", — отметил военный эксперт.

Точно так же, считает Ксавье Тительман, дроны-камикадзе не смогут заменить высокоточные и разрушительные крылатые ракеты, хотя тоже эффективно применяются на войне в Украине. К примеру, россияне атакуют объекты инфраструктуры с помощью иранских Shahed, а украинцы наносят удары по объектам ВС РФ в Крыму китайскими Mugin-5.

Россия отстает от Украины в сфере дронов

По словам французского эксперта, БПЛА — это единственная сфера, где Украина превосходит Россию по качеству и количеству. Украинцы используют множество дронов, полученных от разных союзных государств, включая США, Францию, Польшу и Тайвань.

"В этом смысле операционные возможности гигантские", — признал Ксавье Тительман.

Россия в свое время пыталась скопировать израильские дроны, сделав около 30 больших беспилотников и большое количество аппаратов поменьше, которые "стали разочарованием". К примеру, разведывательные "Орланы-10" обладают очень слабой оптикой — на них поставили камеры за $400 c маленьким разрешением.

В начале войны российским солдатам не давали свободно применять коптеры на поле боя, поэтому ВСУ быстро получили преимущество. Кроме того, россияне не могут самостоятельно производить детали для дронов и очень зависят от импорта, который частично заблокирован санкциями.

Борьба с беспилотниками

Дроны становится все сложнее применять на фронте из-за средств радиоэлектронной борьбы. Сейчас вдоль линии фронта и в тылу установлено множество комплексов, которые ограничивают дальность полета до нескольких километров.

Солдаты с обеих сторон также применяют антидроновые ружья, излучающие электромагнитные импульсы для прицельного подавления БПЛА в зоне видимости. По информации эксперта, таких пушек у украинской армии намного больше благодаря помощи партнеров.

"Есть, конечно же, системы, позволяющие сбивать дроны. Обе армии располагают здесь более или менее одинаковым оборудованием. Небольшое преимущество имеет Украина, которая опирается на всех своих союзников", — рассказал Ксавье Тительман. — "Антидроновая воздушная защита Украины более мощная, но она не достаточна, поскольку Россия отправляет больше беспилотников-камикадзе".

4 мая вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров заявил о подготовке 10 тысяч операторов дронов в стране. Вскоре украинские власти планируют создать 60 ударных рот БПЛА.