Пентагон слишком зависит от батарей и солнечных панелей из Китая: что придумали американцы

В сенате призывали к "импортозамещению" компонентов для батарей и панелей, но республиканцы выступают против.

Пентагон всеми силами пытается снизить зависимость США от Китая в области зеленых технологий, особенно в сегменте производства аккумуляторов, где доля КНР составляет сейчас 80%, пишет Defense News. Более того, Пекин контролирует почти 95% компонентов для производства солнечных панелей, критически важных в вопросе зеленой энергетики.

Военные США призывают активнее финансировать проекты по добыче редкоземельных элементов (РЗМ), чтобы не зависеть от страны, которая на сегодня является одним из основных конкурентов США на геополитической арене.

Добыча и переработка РЗЭ для производства аккумуляторов и панелей — это сложный и дорогостоящий процесс, который требует больших затрат энергии и воды, а США имеют ограниченные запасы РЗЭ на своей территории и в значительной степени зависят от импорта из других стран. Например, Китаю принадлежит 70% кобальта — основного компонента литий-ионных аккумуляторов — добываемого в Демократической Республике Конго, крупнейшем в мире поставщике металла.

Пентагон осознает эту угрозу и пытается развивать альтернативные источники РЗЭ на территории США и союзных стран. В рамках программы Defense Production Act III Пентагон выделил около 50 млн долларов на поддержку проектов по добыче, переработке и очистке РЗЭ.

Однако эти усилия Пентагона сталкиваются с критикой со стороны республиканцев, которые считают, что военное ведомство не должно заниматься поддержкой зеленых технологий, а должно сосредоточиться на более приоритетных задачах обороны. Они также утверждают, что Пентагон не проводит достаточной оценки эффективности и результативности своих инвестиций в РЗЭ. Критика также вызвана тем, что некоторые из проектов Пентагона связаны с компаниями, которые имеют дело с Китаем или другими конкурентами США.

Ранее Фокус писал, что ученые создали аккумулятор на воде: он вдвое дешевле и безопасней литий-ионных.