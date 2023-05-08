Мечта снайперов: "умные" самонаводящиеся пули попадут в любую цель (видео)

Система EXACTO заставляет пули оценивать обстановку и менять направление прямо во время полета, чтобы атаковать врага даже во время движения.

В США создали пули с электронной системой наведения EXACTO, которые помогут снайперам бить цели без промаха. Издание Slash Gear рассказало, как работает технология.

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США заявила о разработке компанией Teledyne Scientific & Imaging "боеприпаса экстремальной точности" — Extreme Accuracy Tasked Ordnance или сокращенно EXACTO. Система превращает пули калибра .50 в самонаводящиеся снаряды для поражения выбранных целей.

После наведения на цель пуля EXACTO может корректировать траекторию своего полета, нивелируя дуновение ветра и другие факторы, влияющие на меткость. Технология выполняет большую часть работы снайпера и облегчает попадание по движущимся целям как днем, так и ночью.

Видео со стрелковыми испытаниями, опубликованное DARPA на YouTube, демонстрирует, как пуля EXACTO, направленная в другую точку, чрезвычайно резко изменила курс в воздухе, чтобы поразить намеченную цель. Авторы указали, что стрелок намеренно целился несколько в сторону. На более позднем видео разработчики показали, как EXACTO меняет траекторию, чтобы попасть в движущуюся мишень.

"Эта демонстрация боевой стрельбы из стандартной винтовки показала, что EXACTO способна поражать движущиеся и уклоняющиеся цели с предельной точностью на снайперских дистанциях, недостижимых с помощью традиционных патронов", — прокомментировал руководитель программы в DARPA Джером Данн.

В 2014 году DARPA сообщила, что система EXACTO создается с использованием "технологии оптического прицеливания", будет весить около 20 кг и получит аккумулятор, рассчитанный на 14 ч работы, с тех пор информация о технологии хранится в секрете. Как предполагают аналитики, "умная" пуля наводится по лазеру и оценивает обстановку с помощью встроенных оптических датчиков, а при необходимости меняет направление с помощью "плавников" в хвостовой части.

Slash Gear предвидело и недостатки такого оружия. Если пуля наводится по лазеру, то излучение может предупредить цель и даже выдать местоположение стрелка. Кроме того, EXACTO зависит от источника питания и, вероятно, довольно дорога в производстве.

Секретность проекта может означать, что он либо уже поступил на службу армии США, либо от него отказались из-за непрактичности. Но первый вариант кажется более правдоподобным, учитывая перспективу такой военной технологии, которая гарантирует попадание в цель почти каждый раз.

Ранее писали о разработке "умных" боеприпасов среднего калибра от Northrop Grumman. Благодаря электронным процессорам они могут менять направление полета, пробивать препятствия и взрываться в нужный момент.