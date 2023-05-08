"Как в средневековье": украинец разработал дешевого робота для спасения военных (видео)

Платформа на гусеницах с дистанционным управлением должна облегчить работу медиков на поле боя и беречь жизни.

Украинец Дмитрий Мамонов, который во время войны выехал из Славянска Донецкой области, собрал беспилотник для эвакуации раненных. Он поделился техническими подробностями с журналистами "Суспільного".

Дмитрий Мамонов обратил внимание, что украинским боевым медикам приходится вручную выносить раненых товарищей с поля боя. Мужчина попытался облегчить их работу с помощью роботизированной платформы, а на ее создание вдохновили эстонские эвакуационные машины, которые инженер увидел по телевизору.

"Я решил: очень обидно, что эта область до сих пор никак не механизирована. Понимаете, это все происходит вручную, как в средневековье", — отметил Дмитрий Мамонов. "Это должны быть сверхлегкие средства, бюджетные, чтобы их было максимально много, и они не требовали специальных навыков управления".

Изобретатель взял два детских гироскутера, соединил их гусеницами и прикрепил сверху носилки. Детали довольно дешевые и доступные каждому. Готовый робот весит 60 кг и выдерживает вдвое больший вес — до 120 кг, Заряда аккумуляторов хватает на 60 минут непрерывной работы. Аппарат управляется при помощи пульта и достаточно маневренный — может ехать вперед, назад, вращаться на месте.

Как подчеркнул создатель, все уязвимые места машины (платы, система управления, двигатели) находятся максимально близко к земле и защищены от влаги. Несмотря на низкий клиренс, он даже способен погружаться в воду, пусть и ненадолго, поэтому не боится луж и снега.

"Конструкция на самой гусенице не требует регулировки. Разработка сделана на основе простых решений, которые уже давно известны человечеству", — добавил Мамонов.

В ближайшее время он планирует передать прототип украинским военным для испытания. Дмитрий хочет получить от них отзывы и доработать конструкцию в случае необходимости.

В сентябре прошлого года в Украину доставили эстонских роботов TheMIS для перевозки раненых. Беспилотники, разработанные компанией Milrem Robotics, могут перевозить грузы весом 1200 кг, в том числе людей.