Дрон Protector RG Mk1 заменит устаревшие MQ-9A Reaper: на что способен этот БПЛА

Великобритания уже заключила контракт с General Atomics на производство и поставку 16 БПЛА Protector этом году.

В Великобритании начались тренировочные полеты нового беспилотника Protector RG Mk1, который должен заменить устаревшие дроны MQ-9A Reaper, сообщает The Defense Post. Protector является модифицированной версией американского дрона MQ-9B SkyGuardian, который обладает рядом преимуществ перед своим предшественником. Он может летать дольше, выше и тише, а также несет на борту современные системы связи, разведки и вооружения.

Первый полет Protector RG Mk1 уже состоялся на военно-воздушной базе Вадденгтон в Линкольншире. Дрон успешно выполнил заданный маршрут и вернулся на базу через четыре часа. Это был первый полет такого типа БПЛА в контролируемом воздушном пространстве Европы.

Что касается возможностей Protector RG Mk1, то беспилотник способен нести до четырех ракет класса "воздух-земля" Brimstone или две бомбы Paveway IV. Он также оснащен радаром с синтезированной апертурой и оптико-электронной системой, которые позволяют ему обнаруживать и идентифицировать цели на земле и в воздухе. Кроме того, БПЛА имеет спутниковую связь X-диапазона, которая обеспечивает его устойчивость к помехам и защиту от кибератак.

Великобритания уже заключила контракт с американской компанией General Atomics на производство и поставку 16 БПЛА в этом году, а стоимость контракта составляет около 1,5 млрд фунтов стерлингов. Первые три дрона уже доставлены в Великобританию, остальные находятся в процессе изготовления. Protector RG Mk1 будет использоваться для выполнения различных задач, включая поддержку наземных войск, борьбу с терроризмом и контроль за ситуацией в море.

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