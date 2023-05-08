Инженеры представили супер-гаджет для военных: что о нем известно и как он работает

Устройство Node обеспечит солдат связью на суше, на море, в воздухе и даже под землей.

Компания Somewear Labs (США) на днях презентовала мультисетевое устройство под названием Node, позволяющее операторам создавать собственную безопасную и "гибкую" сеть для связи, отслеживания местоположения и других тактических нужд на суше, в воздухе и на море, пишет militaryembedded.com.

Устройство работает на платформе Grid, также разработанной в Somewear, благодаря чему возможна его интеграция с тактической системой вроде ATAK. Node являет собой аппарат типа SWaP (low size, weight, and power), однако, несмотря на свои скромные габариты, работает с системой Совместного вседоменного управления и контроля — Joint All-Domain Command and Control (JADC2). Гаджет не только помогает оставаться военным на связи, но и улучшает их ситуационную осведомленность, поиск и спасение раненых, визуализирует поле боя.

Маршрутизация данных обеспечивается технологией ячеистой радиосвязи. Групповая связь в пределах досягаемости узлов связи обеспечивается зашифрованной ячеистой сетью Node с малой задержкой. Если член команды выходит за пределы ячеистой сети Node, гаджет автономно доставляет входящие и исходящие данные через спутниковую связь.

За работу устройства отвечает ПО для маршрутизации данных — SmartBackhaul, которое направляет данные по ячеистой сети к узлам, имеющим самый сильный сигнал от спутников или вышки сотовой связи. Это обеспечивает наиболее оптимальную транзитную связь. Разработчики уверяют, что Node с технологией SmartBackhaul избавляет солдат от необходимости устанавливать фиксированную инфраструктуру для выделенной транспортной сети и позволяет им оставаться в пределах ее досягаемости. Каждый член команды может выполнять функцию узла связи для других команд и подразделений, позволяя сослуживцам устанавливать бесперебойную связь независимо от местоположения, в том числе и под землей.

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