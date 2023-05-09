"Ставят на поток": военный эксперт забил тревогу из-за новых дронов ВС РФ

Размеры и скорость FPV-дронов позволяют оккупантам атаковать украинцев даже в зданиях. Сергей Флэш предложил несколько способов защиты от них.

Российская армия начала массово запускать дроны-камикадзе, которые представляют большую угрозу для военных в Украине. Об этом украинский связист Сергей Флэш написал на своей странице в Facebook.

По его словам, российские войска подсмотрели за ВСУ и сами научились делать небольшие коптеры с управлением от первого лица (FPV) — такие аналоги "Ланцетов" и Switchblade для "нищих" себестоимостью $200. Россияне основательно взялись за эту технологию и сейчас производят больше таких БПЛА, чем украинцы.

FPV-дроны редко несут килограмм или больше взрывчатки, зато летают со скоростью около 100 км/ч и влетают в узкие места благодаря маленьким габаритам. К примеру, БПЛА способен проникнуть в здание через небольшое окошко и поразить украинских солдат, которые там укрылись.

"В России сейчас ставят эти дроны буквально на поток. Рынок комплектующих Китая для них полностью открыт, а на таможне полный "зеленый свет", — заявил Сергей Флэш.

Он показал квадрокоптер с надписью "Урал — Фронту", который едва не долетел до позиции ВСУ, где находился эксперт. К счастью, один из бойцов дежурил с антидроновым ружьем, вовремя услышал звук двигателей и "выстрелил" в их сторону радиоизлучением, приземлив беспилотники в кусты.

Российский FPV-дрон, сбитый бойцом ВСУ Фото: Facebook Российский FPV-дрон, сбитый бойцом ВСУ Фото: Facebook

Сергей Флэш предложил военным защищать от российских FPV-дронов с помощью обычных сеток, а также окопных комплексов РЭБ типа "купол" или "щит", работающими в диапазоне 868-915 Мгц. По его опыту, модуль помех мощностью 20 Вт и штыревая антенна дальностью действия 150-200 метров хорошо подавляют коптеры-камикадзе. Нужно учитывать, что ВС РФ со временем могут перейти на другие частоты, купив в Китае более дорогие модули.

Ранее писали, как именно ВС РФ применяют FPV-дроны против украинцев. Они уже разработали несколько тактик, которые успешно используют.