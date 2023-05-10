РЭБ врага для Starlink не помеха: украинцы научились защищаться от глушилок оккупантов
Компания Илона Маска обновила настройки терминалов для лучшей защиты от РЭБ.
Оказывается, свежие прошивки терминалов Starlink теперь имеют своеобразную функцию, которая позволяет им противостоять глушилкам армии РФ, пишет в своем Facebook один из администраторов группы Народный Starlink Владимир Степанец.
По его словам, начиная с версии мобильного приложения Starlink 2023.12.2, каждый пользователь терминала Starlink (с соответственно последней версией прошивки 8cd5bb78-2b4d-46d4-95e0-a4cda85b39e0.uterm.release от 4/30/2023 или новее) может сделать свой терминал невосприимчивым к GPS помехам от РЭБ.
Для этого нужно только включить режим "Use Starlink Positioning Exclusively" в разделе Settings — Advanced — Debug data, тем самым активировав режим игнорирования системой терминала сигналов собственного GPS приемника.
По словам Владимира, тут важно знать, что этот режим будет выключаться при перезагрузке терминала или выключении и включении питания. Есть еще одна особенность: этот режим можно использовать исключительно при стационарном положении терминала. Любое перемещение терминала, или попытка активации режима во время движения, приведут к потере связи.
Активировать режим нужно только после того, как появилась полноценная связь со спутниками и самой сетью Starlink. Преждевременное активирование может привести к долгой задержке установления соединения, утверждает специалист.
Так же, по словам администратора группы Народный Starlink, нужно продолжать защищать терминал от физических повреждений и маскировать его.
Ранее Фокус рассказывал, что интернет Starlink теперь стал "безлимитным": но есть один очень важный нюанс.