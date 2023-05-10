"Еще не доросли": почему украинские дроны не долетели до Москвы 9 мая

Разработчик дрона Сobra Виталий Брызгалов уверяет, что ему не хватило времени и ресурсов. А военнослужащий Юрий Касьянов уверен: беспилотчики просто не получали приказа атаковать столицу РФ.

Вопреки заявлениям и обещанной премии в 20 млн гривен, ни один украинский дрон не приземлился на Красной площади в Москве 9 мая. Руководитель разработчиков беспилотника Сobra Виталий Брызгалов на своей странице в Facebook объяснил причины.

Команда из Кривого Рога собиралась запустить свою "Кобру" на Москву, чтобы побороться за вознаграждение. По словам Виталия Брызгалова, инженеры максимально интенсивно работали последние две недели, но им не хватило времени, знаний и ресурсов, чтобы выполнить поставленную задачу. Последней проблемой стала связь — разработчики пытались подключиться к спутниковой сети, но безуспешно.

"Все таки, мы еще не доросли", — отметил изобретатель. — "Все же, флэшмоб получился хороший. Дроны, вместо людей на передовых позициях, стали еще ближе. Большое количество ПВО теперь базируется возле Тулы, Орла и так далее, а не на наших временно оккупированных. Вся "бавовна" уцелела и пойдет по назначению".

Он добавил, что благодаря проекту команде удалось познакомиться с партнерами и военными пилотами, которые готовы запускать беспилотники Сobra "с максимальной пользой". Разработчики получили больше денег, закупили новое оборудование, транспорт для перевозки, катапульты для запуска БПЛА — все это вдвое ускорит работу. Кроме того, они договорились о проведении испытаний и тренировочных полетов на полигонах.

Ситуацию также прокомментировал в Facebook украинский военнослужащий и специалист по беспилотникам Юрий Касьянов. Он обратил внимание, что разработчики дронов, возможно, получили большую пользу от этой акции, однако обычные украинцы и спонсоры разочарованы. Возможно, БПЛА ударят по российской столице, но позже.

"На Москву вчера никто не полетел. Кто-то, может быть, не долетел. Кто-то классно пропиарился. Кто-то собрал значительные суммы "на Кремль" — верю, что не зря, и в следующий раз мы уж точно увидим массированную атаку украинских дронов на красной площади в прямом эфире", — отметил Юрий Касьянов.

Он предположил, что создатель призового фонда Владимир Яценко сохранил деньги, поскольку условия "конкурса" не были выполнены. По мнению самого Касьянова, приз в виде 20 млн гривен следует отдать группе, которая смогла "хирургически точно" направить два дрона и попасть по Кремлю.

"Я уверен, что это был именно украинский дрон, что ни у кого в мире нет такой мотивации, такого опыта и таких возможностей, как у наших ребят, для осуществления этой акции", — подчеркнул военный.

Он напомнил, что каждую ночь украинские дроны атакуют цели в глубоком тылу россиян, хотя примерно половина из этих ударов не попадают в СМИ, ведь власти России старательно убирает из соцсетей любые упоминания о таких происшествиях. Общеизвестными становятся лишь самые результативные атаки, которые невозможно утаить в эпоху интернета, например, вызвавшие пожар на нефтебазе.

"Поэтому долететь до Москвы украинские дроны, конечно, же могли. Задачи такой не было", — подытожил специалист.

В начале апреля основатель Monobank Владимир Яценко пообещал вознаграждение инженерам, чей дрон долетит до Москвы. Он объявил такие условия: беспилотник должен приземлиться на Красной площади с патриотической надписью, такой как "Слава Украине". Победители должны были получить как минимум 20 млн гривен.