Взломал Маска, Гейтса, Обаму и украл почти $800 тысяч: хакеру грозит 20 тел тюрьмы

Британского киберпреступника задержали 2 года назад в Испании и он уже сознался во взломах и похищении денег перед судом Нью-Йорка.

Джозеф Джеймс О'Коннор признался в американском суде, что он ответственен за взлом более 130 учетных записей соцсети Twitter и мошенничестве, сообщает Interesting Engineering. Жертвами взлома хакера стали такие известные люди, как Илон Маск, Билл Гейтс, Канье Уэст и Барак Обама. От их имени кибепреступник размещал ложные сообщения с предложением заработать на криптовалюте.

Он и другие члены его хакерской группы захватили контроль над аккаунтами и попросили подписчиков отправить им биткоины, обещая удвоить их деньги. В 2019 году группа также использовала метод, известный как замена сим-карт, чтобы проникнуть в социальные сети других звезд прессы и шоу-бизнеса.

Хакера задержали в Испании и депортировали в Соединенные Штаты, поскольку именно там находятся жертвы, пострадавшие от рук киберпреступной группировки О'Коннора.

Reuters в своем твиттере опубликовало эксклюзивные фото хакера Фото: Соцсети

"Преступная деятельность О'Коннора была спланированной и злонамеренной, и его преступления повлияли на жизни многих людей. Он преследовал, угрожал и вымогал деньги у своих жертв ", — заявил Кеннет А. Полит-младший, помощник генерального прокурора по уголовным делам министерства юстиции США.

Также предполагается, что группа похитила почти $800 тысяч виртуальной валюты у нью-йоркской криптовалютной компании.

О'Коннор, который использовал онлайн-псевдоним PlugwalkJoe, признал себя виновным по нескольким обвинениям и теперь 23 летнему хакеру грозит 20 лет тюрьмы.

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