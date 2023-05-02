Пользователи ChatGPT в опасности: хакеры заманивают их поддельным чат-ботом для ПК

Специалисты по кибербезопасности напоминают, что никаких отдельных версий ChatGPT для ПК не существует – этот чат-бот доступен только через браузер.

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Исследователи антивирусной компании Trend Micro предупреждают о вредоносной программе, которая под видом клиентской версии ChatGPT для Windows заражает компьютеры. Об этом эксперты компании сообщают на своей официальной странице в Twitter. Самой большой угрозе подвержены пользователи браузера Google Chrome.

Поддельный зловредный вариант ChatGPT очень похож на настоящий, который могла бы выпустить OpenAI Фото: Trend Micro

Дело в том, что попавшись на уловку хакеров и загрузив на свой компьютер "программу ChatGPT для ПК" они дают киберпреступникам доступ на копирование сохраненных учетных данных из специальной папки браузера.

Вредоносная программа распространяется через zip-архив, содержащий файл с именем ChatGPT For Windows Setup 1.0.0.exe. Во время процесса установки она работает в фоновом режиме и начинает извлекать данные для входа в Chrome с помощью Havelock, инструмента, который извлекает и расшифровывает учетные записи, куки и историю из веб-браузеров на основе Chromium (сам Google Chrome, Microsoft EDGE, Opera, Brave и другие).

С помощью Havelock воруют учетные записи, куки и историю из веб-браузеров на основе Chromium. Фото: Trend Micro

Зловредная программа подключается к различным доменам соцсети Facebook и мессенджера Telegram, а так же к сервису Lumtest для запроса географического местоположения.

Все полученные и собранные данные хакерская программа отправляет через Telegram, а поддельный клиент ChatGPT создает запись AutoStart в реестре, чтобы обеспечить запуск вредоносной программы каждый раз при запуске зараженной машины.

Эксперты напоминают, что OpenAI (автор ChatGPT) не выпускала ни одной специальной версии для ПК и ни одной версии для смартфонов. Сервис чат-бота доступен только через браузер по этой официальной ссылке.

Так же ChatGPT доступен прямо из поисковой системы Bing или в браузере Microsoft EDGE. Кроме браузера от Microsoft чат-бот встроен в панель обновленного браузера Opera One.

Существуют отдельные и проверенные расширения для браузеров, но все они так или иначе привязаны к веб-версии ChatGPT.

Ранее Фокус сообщал, что ChatGPT-5 станет неотличим от человека: эксперты в ужасе и предупреждают об опасности.