ТОП-3 расширений для чат-бота ChatGPT: как прокачать свой браузер с помощью ИИ

Расшифровка видео в текст, супер-блокнот и анализ новостей – все это доступно пользователям браузерных расширений для ChatGPT.

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ChatGPT уже доступен для украинцев, о чем заявил недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Однако наша инструкция по регистрации в ChatGPT в Украине с обходом блокировки от OpenAI может пригодится тем, кто хочет завести себе "зарубежную" учетную запись в Google, чтобы пользоваться заблокированными для украинцев сервисами. А в этом материале Фокус расскажет, как прокачать браузер при помощи популярного чат-бота.

Как зарегистрироваться в ChatGPT в Украине

Теперь это вопрос пары кликов мышью. Достаточно иметь учетную запись Google или Microsoft и зайти через них на сайт с чат-ботом ChatGPT. Система попросит вас ввести свой номер телефона и подтвердить его через СМС-ку. Вот и все. Можете приобщиться к нейросети и проверить лично, насколько оправдан ажиотаж вокруг ChatGPT.

Сразу отметим, что чат-бот в общедоступной, а не продвинутой версии для профессионалов, обладает знаниями вплоть до 2021 года, так что спрашивать его о сегодняшних событиях можно, но качественного ответа он не даст, хотя есть одно расширение, которое поможет заглянуть в день сегодняшний.

[ + – ] Украинцы получили доступ к ChatGPT от OpenAI Фото: Скриншот

Как работают расширения для ChatGPT для браузеров

ChatGPT появился относительно недавно, менее полугода назад, но энтузиасты успели создать более трехсот расширений для самого популярного браузера Google Chrome (и, естественно, эти расширения подходят для Microsoft EDGE и Opera, работающие на движке Chromium) . И да, как оказалось 97% этих расширений никуда не годятся.

[ + – ] OpenAI предлагает платный пакет для ChatGPT, но для обычного пользователя он вряд ли пригодится Фото: Скриншот

Причина в том, что расширения создают разные люди, и большинство из них — просто любители, которые под настроение склепали "на коленке" нечто и выложили в интернет-магазин Chrome. Со временем интерес к своему творению у них пропадает, они его забрасывают, а тем временем разработчики из OpenAI совершенствуют и меняют API (своеобразную инструкцию по взаимодействию их продукта с продуктами от сторонних разработчиков) и расширение перестает нормально работать.

[ + – ] Магазин Google полон расширений для ChatGPT, но достойные можно пересчитать по пальцам одной руки Фото: Скриншот

Совершенствуется также код и функционал браузеров, и если энтузиаст не следит за изменениями, то его расширение тоже перестает работать. Так случилось, например, с Google Chrome, в котором появилась функция "песочниц" (изолированных процессов) и поэтому большинство расширений для ChatGPT для этого браузера не могут понять: вошли ли вы под своей учеткой на сайт ChatGPT, или нет, а потому — просто не функционируют. Почти все расширения требуют, чтобы вы были зарегистрированы на сайте OpenAI, ведь по сути – они надстройка над основным функционалом сервиса.

И, пожалуй, самая распространенная проблема – отсутствие интересного функционала. Все расширения сводятся к нескольким основным функциональным особенностям:

всплывающее окошко для ChatGPT (чтобы вам не нужно было обращаться ко вкладке с чат-ботом),

отдельная строка для поиска в ChatGPT вместе с основным поиском,

ведение корреспонденции с помощью чат-бота,

суммирование содержимого сайтов (краткий пересказ сути статей, например).

Внимание! Осторожно относитесь к устанавливаемым расширениям в свой браузер. Обращайте внимание на количество установок со стороны других пользователей (чем больше, тем лучше) и на время публикации расширения в магазине (лучше выбирать давно опубликованные расширения – их вредоносные функции успели бы заметить).

Популярные, но не оправдавшие надежд расширения для ChatGPT

В качестве примеров рассмотрим несколько расширений, которые на слуху, но на деле оказались не такими уж и качественными.

Расширение ChatGPT for Google

ChatGPT for Google – нашумевшее расширение, позволяющее вместе с обычным поиском в браузере составлять запросы и в ChatGPT.

[ + – ] ChatGPT for Google нормально не функционирует со свежими версиями браузера Фото: Скриншот

Но в Google Chrome это расширение отказалось работать. Сколько раз бы мы не логинились через официальный сайт чат-бота и сколько раз бы мы не перезапускали страницу – расширение все время требовало аутентификации. Причем эта проблема была только с Google Chrome, а вот с Opera все работало нормально.

[ + – ] Зато с браузером Opera у ChatGPT for Google нет никаких проблем Фото: Скриншот

На эту неполадку жалуются многие пользователи, но, видимо, пока разработчик расширения не внесет исправления, ситуация не изменится. А судя по тому, что люди рапортуют об этом с середины января, разработчик не спешит исправлять ошибку.

Расширение Merlin

Возможно, вам посоветуют использовать и расширение Merlin. Оно насчитывает более 400 тыс. установок, прекрасно работает в любом браузере, но оно платное, о чем скромно умалчивают разные авторы.

[ + – ] Расширение Merlin дает только 11 бесплатных запросов к ChatGPT в сутки Фото: Скриншот

Хотя, если вам хватит 11-ти бесплатных запросов в день к ChatGPT – можете пользоваться.

[ + – ] ChatGPT Writer по идее должен помогать вам составлять ответы на письма, но расширение работает ненадежно Фото: Скриншот

Расширение ChatGPT Writer

Если вы офисный работник и имеете дело с большим количеством электронных писем, то наверняка слышали о расширении ChatGPT Writer, которое с помощью чат-бота составит за вас ответ на письмо. Расширение действительно полезное, но далеко от идеала – придется постоянно редактировать текст, хотя в целом инструмент экономит массу времени.

[ + – ] С браузером Opera расширение ChatGPT Writer хоть как-то может работать Фото: Скриншот

Однако оно не работает в свежей версии Google Chrome, а в Opera работает только на открытой вкладке ChatGPT.

Качественные расширения для браузеров Chrome, Edge, Opera

Но автор все же нашел три действительно хороших и полезных расширения, функционал которых вам наверняка пригодится и понравится.

Внимание! Ссылки на все расширения – для интернет-магазина Google Chrome, но перейдя по ссылкам из браузера Microsoft Edge или Opera, вы тоже можете установить эти расширения. Ведь эти браузеры, как мы отмечали в начале статьи, сделаны на движке Chromium, а значит поддерживают установку расширений Google Chrome. То же самое касается любых других браузеров на основе Chromium (их сейчас подавляющее большинство, кроме Firefox).

Все представленные ниже расширения проверены и полностью работоспособны в браузерах Google Chrome, Microsoft Edge и Opera.

Расширение YouTube Summary with ChatGPT

YouTube Summary with ChatGPT – это инструмент для конвертации звука в текст. Под звуком имеется в виду речь с роликов на YouTube. Разработчики отмечают, что лучше всего расширение справляется с расшифровкой английской речи, но, как оказалось, украинский и русский языки прекрасно распознаются.

[ + – ] YouTube Summary with ChatGPT способен извлекать текст из украинской звуковой дорожки Фото: Скриншот

Еще одна фишка YouTube Summary with ChatGPT – краткая смысловая выжимка всего ролика. Правда, расширение подводит итог на английском языке.

[ + – ] Расширение способно кратко пересказать содержание видеролика, правда на английском языке Фото: Скриншот

Однозначно это расширение из серии must have для тех, кто любит прослушивать длинные обучающие лекции и хочет иметь под рукой текстовой вариант. Кстати, автор не пробовал, но наверняка таким способом можно расшифровывать любые аудиозаписи, просто выложив их на YouTube, а потом удалив для приватности после расшифровки.

Расширение LINER

LINER: ChatGPT Google Assistant & Highlighter — хранилище для контента нового поколения. С помощью расширения вы можете выделять нужный вам отрезок текста, заносить в избранное на странице портала и составлять собственные коллекции.

[ + – ] Расширение LINER предлагает новый взгляд на хранение и анализ контента Фото: Скриншот

В зависимости от отмеченного текста, LINER может предложить статьи на сопутствующие темы, которые могут вас заинтересовать.

[ + – ] Проанализировав отмеченный вами текст LINER предложит вам похожие темы Фото: Скриншот

Тоже самое касается видеороликов на YouTube. Вы можете отмечать маркерами важные для вас отрезки, делать к ним примечания и заметки, а после просматривать на странице портала.

[ + – ] LINER позволяет ставить отметки в видеоряде и писать заметки, а так же выделять цветами важные фрагменты Фото: Скриншот

По умолчанию все ваши сохраненные материалы приватны, но не забудьте проверить – стоит ли "замочек" на них, если вам это важно. Впрочем, чем-то полезным можете поделиться и с сообществом. В общем, достойный и продвинутый аналог Pinterest или прочих "кладовок" для контента.

WebChatGPT

WebChatGPT: ChatGPT with internet access – расширение, которое значительно улучшает функционал стандартной страницы чат-бота ChatGPT. Оно позволяет чат-боту, который "застрял" в 2021 году, заглянуть в день сегодняшний и проанализировать его.

[ + – ] WebChatGPT превращает ChatGPT в настоящий поисковик Фото: Скриншот

С помощью инструмента вы можете, например, превратить ChatGPT в небольшой поисковик, который предложит несколько ссылок по запрашиваемой теме и подведет небольшой итог по заданному запросу.

[ + – ] Расширение способно настроить ChatGPT таким образом, что бы он давал ответы с использованием ссылок и анализировал информационное поле Фото: Скриншот

У расширения есть небольшой недостаток: если ему задавать вопрос прямо и на украинском языке, то он будет отвечать по-английски. Но если перед вопросом сделать ремарку: "Ответь мне по-украински (далее текст вопроса)", то чат-бот ответит, как надо.

В качестве бонуса познакомим вас с расширением Perplexity. Этот продукт имеет посредственное отношение к ChatGPT, поскольку хоть и использует инструментарий чат-бота, но со своими значительными доработками. Так что, вполне возможно, в качестве стороннего ИИ-поисковика это расширение вам тоже пригодится. Оно помогает составлять дополнительные уточняющие вопросы к чат-боту и показывает ссылки по теме.

[ + – ] Perplexity отличный аналог ChatGPT, правда абсолютно англоязычный Фото: Скриншот

Как вы убедились, найти что-то достойное в плане расширений ChatGPT для браузера не так и просто. Однако, с учетом его растущей популярности, новые и полезные расширения будут появляться все чаще, а Фокус будет знакомить вас с ними.

Ранее Фокус писал, что журналисты редакции спросили ИИ в лице Байдена, Путина и Бога о том, кто победит в войне — Украина или РФ?