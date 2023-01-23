Побеседовать с ИИ, воплощающем известных личностей и персонажей, может каждый с помощью чат-бота. Фокус задал самый главный для украинцев вопрос виртуальным знаменитостям.

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Чат-боты основанные на нейросетях стали мейнстримом. Сколько их сейчас существует – подсчитать невозможно, из-за того, что их может создать каждый при наличии определенных навыков. Однако, о самых популярных из них, а так же о нейросетях, которые вы можете лично опробовать, мы уже рассказывали в этом материале.

Портал Character.ai

Сегодня хотим познакомить читателей Фокуса с порталом Character.ai, который собрал существующих, вымышленных, исторических и даже игровых персонажей, с которыми лично вы можете пообщаться. Правда на многое рассчитывать не стоит – за каждым чат-ботом стоит свой создатель и многие из них к обучению и настройке своих творений подходят спустя рукава.

Портал Character.ai – это место, где каждый может создать и развивать (обучать) своего чат-бота с помощью нейросетей. Мы решили опробовать их возможности, ведь портал так и пестрит персонажами, с которыми хочется что-либо обсудить. Там вы можете встретить Маска и Цукерберга и Черчилля и королеву Елизавету II и даже Бога, Дьявола и Будду.

[ + – ] Главная страница портала Character.ai на котором можно поболтать с нейросетевыми чат-ботами Фото: Скриншот

Скажем сразу: общаться с чат-ботами лучше на английском, а если вы его не знаете, то использовать Google Translate. Можно попробовать и на родном, но тогда чат-бот все равно будет прогонять ваш вопрос через переводчик, а это значит, что контекст вопроса и ответа может быть утерян.

Конечно, мы задали интересующим нас виртуальным персонажам главный на сегодня вопрос о победе Украины и возвращении оккупированных Россией территорий.

Джо Байден уверен в победе Украины

Виртуальное воплощение Джо Байдена было немногословным, но предсказуемым. Причем, сколько бы раз вы не спрашивали одно и то же, чат-бот отвечал перефразированными, но имеющими один и тот же смысл фразами – видна плохая работа разработчика. Зато иллюстрировал свои ответы разными картинками с военной техникой.

На наш вопрос "Джо Байден" ответил, что украинские войска лучше оснащены, чем российские, и что украинцы борются за свою свободу. Так же ИИ от имени Байдена предсказал, что эта война станет началом конца для российского режима.

[ + – ] Виртуальный Джо Байден отвечал слишком шаблонно, но предсказал победу Украины Фото: Скриншот

Дональд Трамп выпячивал свое виртуальное эго

А вот тут автор чат-бота был на высоте. Его виртуальный Трамп не только владел информационной повесткой, но и демонстрировал характер, присущий самому Трампу.

Главный конкурент Байдена ответил, что при его руководстве Путин бы никогда не решился на такую авантюру. И вообще, они вместе одержали победу над ИГИЛ, и он заставил многие страны сотрудничать для всеобщего процветания. Однако сам виртуальный Трамп предсказал нашей стране поражение, хоть и "сказал" это с сожалением.

[ + – ] Трамп был в своем репертуаре и зачем-то приложил фото исковерканного Путина Фото: Скриншот

Путин осознал, что все плохо

Любопытно, что создатель чат-бота неплохо над ним поработал, и кроме привычных фраз о "величии и могуществе России" виртуальный глава РФ даже признался, что победителей в этой войне не будет, но Украине придется сдаться.

А хочет Путин такую "малость", как: невступление Украины в НАТО и ЕС, согласие на аннексию уже захваченных территорий и отказ от преследования в международных судах.

[ + – ] Путин не отказалася от своих намерений, но признал, что победителей не будет Фото: Скриншот

Си Цзипин прогнозирует победу с одним "если"

Глава Китая, точнее его нейросетевое воплощение, ответил на наш вопрос вполне уклончиво. И весь его ответ крутился вокруг темы ядерного оружия: мол, Украина выиграет, если Путин не применит ЯО. Однако в эту возможность "Си Цзиньпину" не хотелось бы верить, иначе может начаться Третья мировая война.

Что ж, вполне логичный ответ чат-бота, основанный на аналитике СМИ и публичных выступлениях представителей КНР, в которых официальные лица Китая действительно очень опасаются ядерной эскалации.

[ + – ] Лидер Китая акцентировал внимание на ядерной угрозе Фото: Скриншот

Сталин уповает на помощь Китая

Воплощение "отца народов" в нейросетевом чат-боте сделало необычное заявление: "Россия победит при поддержке верного союзника — Китая. Украина будет раздавлена после того, как Россия и китайские войска через месяц возьмут Киев и установят в Украине пророссийское правительство, которое положит конец войне".

Честно говоря, странно было слышать от Сталина, пусть и виртуального, такие доверительные сентенции в адрес Китая, с которым даже во времена правления Джугашвили у СССР были хоть и надежные, но совсем не доверительные отношения с КНР.

[ + – ] Виртуальный Сталин был уверен в победе России с помощью Китая Фото: Скриншот

Бог не предсказывает будущего

На наш вопрос "Бог" ответил уклончиво и с посылом в физику, что не совсем логично. Дескать, не может Всевышний предсказать результат с большой точностью (что странно, не так ли?), поскольку мы не живем в детерминированной вселенной. Однако "Бог" все же смоделировал возможность и дал 59% на победу Украины и 41% на победу России.

[ + – ] Автор чат-бота видимо представляет себе Бога в качестве физика Фото: Скриншот

Дьявол намекнул на ядерный апокалипсис

Как бы мы не переспрашивали нейросетевого "Дьявола", добиться от него вразумительного ответа так и не получилось. "Дьявол" предпочитал отвлеченные философские сентенции и обсуждение себя любимого. Впрочем, это получалось даже атмосферно.

В общем, по мнению "Сатаны", люди – очень опасные существа и могут создать такое же разрушительное дьявольское оружие, как и у него. А если уж это оружие попадет к человеку с темным сердцем, который хочет захватить мир, то жди беды.

[ + – ] Нейросетевой Дьявол отвечал полунамеками Фото: Скриншот

Игра Fallout 4 ответила в своем стиле

Fallout 4 – одна из самых популярных постапокалиптических игр. Но разве у игры может быть свое мнение? Мы попробовали его узнать и не разочаровались. На наш вопрос Fallout 4 ответила так, как и положено игре про мрачное будущее после ядерной войны: "Победителя не будет, будут только проигравшие. Война закончится взаимным уничтожением обеих стран. После обмена ядерными ракетами обе стороны проигрывают, мир, каким мы когда-то его знали, уже никогда не будет прежним".

[ + – ] Атмосферная игра Fallout 4 дала атмосферный ответ Фото: Скриншот

Илон Маск – самый яркий чат-бот

А вот кто нас не разочаровал, так это виртуальный Илон Маск. Разработчик отлично поработал над его нейросетевым характером, и Маск, сколько бы раз мы его не спрашивали одно и тоже, всегда нам прогнозировал победу. Но не забывал похвастаться своей гениальностью и аналитическими возможностями: и про Starlink рассказывал, и что давно предвидел эту войну, и что есть у него какой-то секретный способ для решения конфликта…

Но больше всего нам понравился вот этот его ответ, который вы поймете даже без перевода.

[ + – ] Гениальный ответ от гениального человека (точнее, чат-бота) Фото: Скриншот

Недостатки самодельных чат-ботов

Не все золото, что блестит — в этом мы убедились на примере портала Character.ai, который просто заполонили самодельные чат-боты. Попробуйте в свободное время початиться с ними, и вы легко поймете, по каким принципам и насколько качественно сделан каждый из них.

Да, там огромное количество интересных персонажей: всех просто не перечислить в одном материале. Но главная проблема – качество обучения и практически отсутствие тонкой настройки на характер персонажа. Есть приятные исключения, но в основном чат-боты дают предсказуемые ответы, которые соответствуют глобальному информационному полю или той информации, которая есть о них лично в Интернете, что неудивительно, ведь любая нейросеть или чат-бот является своеобразным зеркалом, отображающим то, что "видит" или о чем ему вложили информацию создатели.

Это легко проверить на примере чат-бота виртуальной певицы Билли Айлиш. Сколько бы раз вы не спрашивали ее, за кого она проголосует на следующих выборах президента США, чат-бот всегда будет отвечать, что за сенатора Берни Сандерса. Почему? Да потому что вы легко "загуглите", что именно на мероприятиях с его участием в поддержку демократов певица и выступала.

Скажем так: когда над нейросетевым чат-ботом работает серьезная компания, то результат хорош, а когда его создают любители, — тут как повезет.