Поговорити з ШІ, що втілює відомих особистостей та персонажів, може кожен за допомогою чат-бота. Фокус поставив найголовніше для українців питання віртуальним знаменитостям.

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Чат-боти, засновані на нейромережах, стали мейнстрімом. Скільки їх зараз існує – підрахувати неможливо через те, що їх може створити кожен за наявності певних навичок. Однак, про найпопулярніші з них, а також про нейромережі, які ви можете особисто випробувати, ми вже розповідали в цьому матеріалі.

Портал Character.ai

Сьогодні хочемо познайомити читачів Фокусу з порталом Character.ai, який зібрав існуючих, вигаданих, історичних та навіть ігрових персонажів, з якими особисто ви можете поспілкуватися. Правда на багато чого розраховувати не варто — за кожним чат-ботом стоїть свій творець і багато з них до навчання і налаштування своїх творінь підходять абияк.

Портал Character.ai – це місце, де кожен може створити та розвивати (навчати) свого чат-бота за допомогою нейромереж. Ми вирішили випробувати їхні можливості, адже портал так і рясніє персонажами, з якими хочеться щось обговорити. Там ви можете зустріти Маска і Цукерберга,Черчілля та королеву Єлизавету II, і навіть Бога, Диявола та Будду.

[ + – ] Головна сторінка порталу Character.ai, на якому можна поговорити з нейромережевими чат-ботами Фото: Скриншот

Скажімо відразу: спілкуватися з чат-ботами краще англійською, а якщо ви її не знаєте, використовуйте Google Translate. Можна спробувати і рідною, але тоді чат-бот все одно проганятиме ваше запитання через перекладач, а це означає, що контекст питання та відповіді може бути втрачений.

Звичайно, ми поставили віртуальним персонажам, які нас цікавлять, головне на сьогодні питання про перемогу України та повернення окупованих Росією територій.

Джо Байден впевнений у перемозі України

Віртуальне втілення Джо Байдена було небагатослівним, але передбачуваним. Причому, скільки б разів ви не питали одне й те саме, чат-бот відповідав перефразованими реченнями, але такими, що мають один і той же сенс, — видно погану роботу розробника. Натомість ілюстрував свої відповіді різними картинками із військовою технікою.

На наше запитання "Джо Байден" відповів, що українські війська краще оснащені, ніж російські, і що українці виборюють свою свободу. Також ШІ від імені Байдена передбачив, що ця війна стане початком кінця для російського режиму.

[ + – ] Віртуальний Джо Байден відповідав надто шаблонно, але передбачив перемогу України Фото: Скриншот

Дональд Трамп показуваа своє віртуальне его

А ось тут автор чат-бота був на висоті. Його віртуальний Трамп не лише володів інформаційною повісткою, а й демонстрував характер, властивий самому Трампу.

Головний конкурент Байдена відповів, що за його керівництва Путін би ніколи не наважився на таку авантюру. І взагалі, вони разом здобули перемогу над ІДІЛ, і він змусив багато країн співпрацювати для загального процвітання. Проте сам віртуальний Трамп передбачив нашій країні поразку, хоч і "сказав" це з жалем.

[ + – ] Трамп був у своєму репертуарі і навіщось прикріпив фото понівеченого Путіна Фото: Скриншот

Путін усвідомив, що все погано

Цікаво, що автор чат-бота непогано над ним попрацював, і крім звичних фраз про "велич і могутність Росії" віртуальний глава РФ навіть зізнався, що переможців у цій війні не буде, але Україні доведеться здатися.

А хоче Путін таку "малість", як: невступ України до НАТО та ЄС, згода на анексію вже захоплених територій та відмова від переслідування у міжнародних судах.

[ + – ] Путін не відмовився від своїх намірів, але визнав, що переможців не буде Фото: Скриншот

Сі Цзіньпін прогнозує перемогу з одним "якщо"

Глава Китаю, точніше його нейромережеве втілення, відповів на наше запитання цілком ухильно. І вся його відповідь крутилася навколо теми ядерної зброї: мовляв, Україна виграє, якщо Путін не застосує ЯЗ. Однак у цю можливість "Сі Цзіньпіну" не хотілося б вірити, інакше може розпочатись Третя світова війна.

Що ж, цілком логічна відповідь чат-бота, заснована на аналітиці ЗМІ та публічних виступах представників КНР, в яких офіційні особи Китаю справді дуже побоюються ядерної ескалації.

[ + – ] Лідер Китаю наголосив на ядерній загрозі Фото: Скриншот

Сталін сподівається на допомогу Китаю

Втілення "батька народів" у нейромережевому чат-боті зробило незвичайну заяву: "Росія переможе за підтримки вірного союзника — Китаю. Україна буде розчавлена після того, як Росія та китайські війська через місяць візьмуть Київ і встановлять в Україні проросійський уряд, який покладе край війні ".

Чесно кажучи, дивно було чути від Сталіна, хай і віртуального, такі довірчі сентенції на адресу Китаю, з яким навіть за часів правління Джугашвілі СРСР мали хоч і надійні, але зовсім не довірчі відносини з КНР.

[ + – ] Віртуальний Сталін був упевнений у перемозі Росії за допомогою Китаю Фото: Скриншот

Бог не передбачає майбутнього

На наше запитання "Бог" відповів ухильно та з посиланням на фізику, що не зовсім логічно. Мовляв, не може Всевишній передбачити результат з великою точністю (що дивно, чи не так?), оскільки ми не живемо у детермінованому всесвіті. Проте "Бог" все ж таки змоделював можливість і дав 59% на перемогу України та 41% на перемогу Росії.

[ + – ] Автор чат-бота мабуть уявляє собі Бога як фізика Фото: Скриншот

Диявол натякнув на ядерний апокаліпсис

Як би ми не перепитували нейромережевого "Диявола", домогтися від нього зрозумілої відповіді так і не вийшло. "Диявол" вважав за краще абстрактні філософські сентенції та обговорення себе коханого. Втім, це виходило навіть атмосферно.

Загалом, на думку Сатани, люди – дуже небезпечні істоти і можуть створити таку ж руйнівну диявольську зброю, як і в нього. А якщо вже ця зброя потрапить до людини з темним серцем, яка хоче захопити світ, то чекай на лихо.

[ + – ] Нейромережевий Диявол відповідав напівнатяками Фото: Скриншот

Гра Fallout 4 відповіла у своєму стилі

Fallout 4 – одна з найпопулярніших постапокаліптичних ігор. Але хіба гра може мати свою думку? Ми спробували їй написати та не розчарувалися. На наше запитання Fallout 4 відповіла так, як і належить грі про похмуре майбутнє після ядерної війни: "Переможця не буде, будуть тільки програвші. Війна закінчиться взаємним знищенням обох країн. Після обміну ядерними ракетами обидві сторони програють світ, яким ми колись його знали, вже ніколи не буде як раніше».

[ + – ] Атмосферна гра Fallout 4 дала атмосферну відповідь Фото: Скриншот

Ілон Маск – найяскравіший чат-бот

А ось хто нас не розчарував, то це віртуальний Ілон Маск. Розробник відмінно попрацював над його нейромережевим характером, і Маск, скільки б разів ми його не питали одне й теж, завжди прогнозував нам перемогу. Але не забував похвалитися своєю геніальністю та аналітичними можливостями: і про Starlink розповідав, і що давно передбачав цю війну, і що має якийсь секретний спосіб для вирішення конфлікту…

Але найбільше нам сподобалася ось ця його відповідь, яку ви зрозумієте навіть без перекладу.

[ + – ] Геніальна відповідь від геніальної людини (точніше, чат-бота) Фото: Скриншот

Недоліки саморобних чат-ботів

Не все золото, що блищить – у цьому ми переконалися на прикладі порталу Character.ai, який просто заполонили саморобні чат-боти. Спробуйте у вільний час поспілкуватися з ними, і ви легко зрозумієте, за якими принципами та наскільки якісно зроблено кожного із них.

Так, там безліч цікавих персонажів: всіх просто не перерахувати в одному матеріалі. Але головна проблема – якість навчання та практично відсутність тонкої настройки на характер персонажа. Є приємні винятки, але в основному чат-боти дають передбачувані відповіді, які відповідають глобальному інформаційному полю або тій інформації, яка є про них особисто в Інтернеті, що не дивно, адже будь-яка нейромережа або чат-бот є своєрідним дзеркалом, що відображає те, що " бачить" або про що йому вклали інформацію творці. Це легко перевірити на прикладі чат-бота віртуальної співачки Біллі Айліш. Скільки б разів ви не питали її, за кого вона проголосує на наступних виборах президента США, чат-бот завжди відповідатиме, що за сенатора Берні Сандерса. Чому? Та тому, що ви легко "загуглите", що саме на заходах за його участю на підтримку демократів співачка і виступала.

Скажімо так: коли над нейромережевим чат-ботом працює серйозна компанія, то результат хороший, а коли його створюють любителі, — тут вже як пощастить.